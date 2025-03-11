Kovid-19’un beş yıllık mirası: Dünyada ekonomik ve sosyal dönüşüm süreci

KAMU BORCU REKOR SEVİYEYE ÇIKTI

Salgını kontrol altına alma çabaları rekor düzeyde devlet borcunu da tetikledi. Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı verilerine göre, küresel kamu borcu, 2020'de ilk kez 80 trilyon doların üzerine çıkarak rekor kırdı. Bu tarihten itibaren sürekli artış gösteren küresel kamu borcu, 2023'te 97 trilyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Uluslararası Finans Enstitüsü verilerine göre de hanehalkına, finansal olmayan şirketlere, kamuya ve banka gibi finansal şirketlere ait küresel borç tutarı, 2020'de Kovid-19'un etkisiyle 33 trilyon dolarlık artış göstererek 292,6 trilyon dolar olarak kaydedilmişti. 2021'de ise küresel borç tutarı 10 trilyon dolardan fazla artarak 303 trilyon dolara çıktı.

Salgın döneminde iş gücü piyasaları ve tedarik zincirleri etkilenirken, tüketici davranışları da değişti.

Uzaktan çalışma, dijital ödemeler ve seyahat alışkanlıklarındaki değişikliklerin yeni bir boyuta ulaştığı bu dönemin mirası, küresel ekonomiyi ve piyasaları yeniden şekillendirmeye devam ediyor.

BORÇ, ENFLASYON VE FAİZ

Ülkelerin, refah ve geçim kaynaklarını korumak için borçlanmasının ardından, küresel hükümet borcu 2020'den bu yana yüzde 12 artış gösterdi ve gelişmekte olan piyasalarda daha keskin yükselişler görüldü.

Karantina sonrası harcamalar, hükümet teşvik paketleri, iş gücü ve hammadde kıtlığı ile tetiklenen enflasyon, 2022'de birçok ülkede zirve yaptı. Yüksek enflasyon, birçok ülke için önemli bir endişe kaynağı haline geldi.

Dünya Bankasına göre, salgın milyonlarca iş kaybına neden oldu ve bu durum en fazla yoksul haneler ve kadınları etkiledi.

Karantinalar hafifledikçe istihdam yeniden ivme kazandı ancak büyüyen perakende teslimat sektörü nedeniyle konaklama ve lojistik gibi sektörlere doğru önemli bir kayma oldu.