Dünya genelinde X’e erişim sorunu! On binlerce kullanıcının hesabı çalışmıyor

ABD'li milyarder işadamı Elon Musk'ın sahibi olduğu sosyal medya platformu X'te uzun süreli erişim sorunu yaşandı, üyeler saatlerce paylaşım yapamadı.

BİNLERCE KULLANICI ERİŞİM SORUNU YAŞIYOR

Sosyal medya platformlarının ne zaman çevrimdışı olduğunu takip eden Downdetector.com'a göre, X platformunda ilk kesintinin New York yerel saatiyle sabah 06:30 civarında yaşandığı belirtildi.

Takip sitesine göre, sorunun bir süreliğine giderilmesinin ardından 09:40 civarında platforma erişimle ilgili problemler arttı ve 40 bin civarında kullanıcı, X hesaplarının çalışmadığını bildirdi.

PLATFORMADAN AÇIKLAMA VAR MI?

Söz konusu kesintinin daha çok ABD'nin doğu yakasında New York, Boston ve batı yakasında Los Angeles gibi nüfusu yoğun olan şehirlerde yaşandığı tespiti paylaşıldı.

X'in New York'lu kullanıcıları için hala bağlantı sorunu devam ederken, sorunla ilgili Musk'tan veya platformun herhangi bir yetkilisinden henüz bir açılama yapılmadı.

BAKAN YARDIMCISI SAYAN: SÜRÇ TAKİP EDİLİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X (Twitter) servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldiğini belirterek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor." ifadesini kullandı.

Sayan, sosyal medya hesabından, X'de yaşanan kesintiye ilişkin paylaşımında, şu bilgilere yer verdi:

"X servislerinde global bir hizmet kesintisi meydana geldi. USOM tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X'den bilgi talep edildi. USOM ekiplerimiz süreci takip ediyorlar."