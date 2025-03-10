10 Mart 2025, Pazartesi
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Suriye'de Esad rejimi kalıntıları püskürtüldü! Açıklama geldi...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.03.2025 12:27 Güncelleme: 10.03.2025 12:50
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Suriye’de Esad rejimi kalıntıları püskürtüldü! Açıklama geldi...

6 Mart'ta devrik Esed rejimi unsurlarının Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Saldırının ardından Suriye ordusu, Lazkiye ve Tartus'a takviye birlikler göndererek operasyon başlattı. Suriye Savunma Bakanlığı Esed rejimi kalıntılarının saldırılarının başarıyla püskürtüldüğünü açıkladı. İşte detaylar...

Suriye'de devrik Esed rejimi unsurlarının 6 Mart'ta Lazkiye'nin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

SURİYE ORDUSU OPERASYON BAŞLATTI

Saldırının ardından Suriye ordusu, tank, zırhlı personel taşıyıcı, çok namlulu roketatar gibi ağır silahların da bulunduğu yüzlerce araçtan oluşan takviye birlikleri Lazkiye ve Tartus illerine sevk etti ve bölgede devrik rejim unsurlarının yakalanması için operasyon başlattı.

Suriye’de Esad rejimi kalıntıları püskürtüldü! Açıklama geldi...

ŞARA: KAN DÖKME AMACIMIZ YOK

Operasyonlarda en az 50 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken uluslararası basına ve sosyal medyaya, bazı silahlı grupların bölgede çok sayıda sivili hedef aldığı haberleri ve görüntüleri yansımıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara da devrik rejim unsurlarının 6 Mart'taki saldırıda kendilerini test etmeye çalıştığını söylemiş, birlik ve beraberlik mesajı vermiş, ülkeyi yeniden inşa etmek istediklerini ve kan dökme amaçlarının olmadığını ifade etmişti.

Şara, 6-7 Mart'ta Lazkiye'de yaşanan olaylar için bağımsız bir ulusal soruşturma komitesi kurulduğunu duyurmuştu.

Suriye’de Esad rejimi kalıntıları püskürtüldü! Açıklama geldi...

AÇIKLAMA GELDİ: SALDIRILAR PÜSKÜRTÜLDÜ

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü, ordunun Esad rejimi kalıntılarının saldırılarını başarıyla püskürttüğünü bildirdi.

HALEP'TE YPG SALDIRISINA DA YANIT VERİLDİ

Suriye ordusu, Halep kent merkezinde terör örgütü PKK/YPG'nin saldırısını püskürttü.

Günün ilk saatlerinde, Suriye'nin Halep iline bağlı Şeyhmaksut ve Eşrefiyye mahallelerinde varlığını sürdüren terör örgütü, Tarsus ve Lazkiye'de yaşananları fırsat bilerek, Halep'te Suriye ordusu askerlerini hedef aldı.

Suriye ordusu, Halep kent merkezinde örgütün saldırısına karşılık vererek, terör eylemini engelledi.

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdülgani, Suriye Haber Ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin, Halep kent merkezindeki Eşrefiyye Mahallesi'nde PKK/YPG tarafından düzenlenen saldırıyı püskürttüğünü söyledi.

Haberde, terör örgütüne "kayıplar verdirildiği" de ifade edildi.

Ayrıca Şam'daki güvenlik kaynaklarına göre, Mezze 86 ve Mezze Cebel bölgelerinde yuvalanan devrik rejim unsurları, el bombasıyla saldırı düzenledi. Saldırının ardından, bölgedeki güvenlik güçleri ile saldırganlar arasında hafif silahlarla çatışma yaşandı.

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Suriye’de Esad rejimi kalıntıları püskürtüldü! Açıklama geldi... Suriye’de Esad rejimi kalıntıları püskürtüldü! Açıklama geldi... Suriye’de Esad rejimi kalıntıları püskürtüldü! Açıklama geldi...
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