Covid-19 aşısına talep düştü: BioNTech 665,3 milyon avro zarar açıkladı
Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Kovid-19 aşısına talebin düşmesiyle geçen yıl 665,3 milyon avro zarar etti. Kovid-19 salgını sonrası odak noktasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran BioNTech, ilk kanser ilacını 2026'da piyasaya sürmeyi hedefliyor.
BioNTech, 2024'ün son çeyreği ve yılın tamamına ilişkin finansal verilerini yayımladı.
Buna göre, 2023'te 930,3 milyon avro net kar eden şirket, geçen yıl 665,3 milyon avro net zarar açıkladı. Böylece, şirket 2019'dan beri ilk kez bir mali yılda kar elde edemedi.
BioNTech'in geliri ise geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 27 azalarak 2 milyar 751 milyon avroya geriledi. Şirket, 2023'te 3 milyar 819 milyon avro gelir elde etmişti.
Şirketin 2023'te 3,83 avro olan hisse başına net karı da 2024'te 2,77 avro zarara dönüştü.
Şirket açıklamasında, gelirlerdeki düşüşün başlıca nedeninin, şirketin dünya genelinde Kovid-19 aşılarının satışından elde edilen gelirlerinin düşmesi olduğu belirtildi.
Açıklamada, "Buna ek olarak, BioNTech'in işbirliği ortağı Pfizer Inc. ("Pfizer") tarafından yapılan zarar yazmalar, şirketin brüt kardaki payını önemli ölçüde azaltmış ve bu da gelirleri olumsuz etkilemiştir." denildi.
Alman şirket, bu yıl 1,7 ile 2,2 milyar avro arasında satış gerçekleştirmeyi hedefliyor.
Öte yandan, yüksek zarar ve satışlardaki düşüşe rağmen BioNTech'in, kansere karşı yeni ilaçların geliştirilmesine yatırım yapmak için yeterli kaynağı bulunuyor. Şirketin finansal verilerine göre, BioNTech, 2024 sonunda toplam 17,4 milyar avroluk nakit ve menkul kıymetlere sahip. Şirket, ABD'li ortağı Pfizer ile geliştirdiği Kovid-19 aşısı satışından 20 milyar avrodan fazla kazanmıştı.
BioNTech'in araştırma ve geliştirme harcamalarının geçen yıl 1,78 milyar avrodan 2,25 milyar avroya çıkması dikkati çekti.
BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, geçen yıl kansere karşı yeni ilaçlar geliştirmek için önemli ilerlemeler gerçekleştirdiklerini belirterek "2025, klinik odak programlarımızdan çok sayıda önemli veri güncellemesinin yapılacağı bir yıl olacak." ifadesini kullandı.
Kovid-19 salgını sonrası odak noktasını kanser ilacı geliştirmeye kaydıran BioNTech, ilk kanser ilacını 2026'da piyasaya sürmeyi hedefliyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2025 Kadir Gecesi hangi gün, ayın kaçında? Kadir Gecesi nedir? İşte önemi ve faziletleri...
- Twitter (X) çöktü mü, ne oldu? 10 Mart X erişim sorunu nedir, çözüldü mü?
- Cadılık eğitimi nedir, neleri kapsar? Witchcraft ne demek, kimler bu işi yapar?
- 51 yaşındaki kadın 14 kilo verdi, 20 yaş gençleşti! Günde sadece 1 veya 2 Öğün…
- Mazot ve Gübre Desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Tarımsal destek ödemeleri ÇKS ekranı...
- Milyonlarca emekliye zamlı bayram ikramiyesi | Masada hangi formüller var?
- Death Stranding 2 yeni fragmanı yayınlandı! Death Stranding 2 ne zaman çıkacak, fiyatı kaç TL olacak?
- Engelli öğretmen ataması başvuruları bitti mi, son gün ne zaman? 1381 engelli öğretmen atama takvimi 2025
- İstanbul’da bahar esintisi: Sıcaklıklar 12 dereceyi aşacak! 10 Mart Meteoroloji hava durumu
- OGM işçi alımı başvuru ekranı İŞKUR 2025 | Orman Genel Müdürlüğü 4500 işçi alımı başvuru şartları neler?
- Kişilik testi: Çantanızı taşıma şekliniz karakterinizi ortaya çıkarıyor
- Mışıl mışıl uykunun sırrı ortaya çıktı! Bu 3 bitkiden birini odanıza koymanız yeterli