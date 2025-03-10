Donald Trump’a büyük şok: Grönland’ı isterken California’dan olabilir

Trump, Grönland’ı ʺulusal güvenlikʺ için satın almak istediğini açıkladı.(AA)

TRUMP GRÖNLAND'I İSTİYOR

Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik ve hatta uluslararası güvenlik için" ihtiyaç duyduğunu söylediği adaya ilişkin açıklamalarıyla Grönlandlı ve Danimarkalı yetkililer başta olmak üzere pek çok kesimin tepkisini topluyor.

Bu tepkiler arasında, Danimarka'da bir grup arkadaşın başlattığı ve 270 bini aşkın kişinin imzaladığı "Danimarkalaştırma (Denmarkification)" adlı kampanya, mizahi yaklaşımı ile özellikle ilgi çekiyor.

"CALIFORNIA'YI DANİMARKA'YA BAĞLAYALIM"

Kampanyanın internet sitesinde yer alan açıklamada, Trump'ın Grönland'ı satın alma planına karşılık, California eyaletinin ABD'den satın alınarak Danimarka toprağı haline getirilmesi isteniyor.

Trump'ın, Demokrat seçmenlerin yoğun yaşadığı California eyaletinin "en büyük hayranı olmadığı" ve "doğru fiyat karşılığında burayı vermeye razı olacağı" belirtilen açıklamada, bu amaç doğrultusunda toplanması hedeflenen tutarın 1 trilyon dolar olduğu ifade ediliyor.