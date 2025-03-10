Kuzey Denizi'nde petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı
İngiltere'nin kuzeydoğu kıyısı açıklarında petrol tankeriyle çarpışan bir geminin battığı bildirildi. Cankurtaran botları, yangın söndürme ekipleri ve kurtarma helikopteri kaza yerine gönderildi.
Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumundan (RLNI) yapılan açıklamada, Doğu Yorkshire açıklarında çarpışan petrol tankeri ile kargo gemisinde yangın çıktığı duyuruldu.
Açıklamada, kaza yerine 4 cankurtaran botunun gönderildiği ve birkaç kişinin gemileri terk ettiğine dair raporların alındığı belirtildi.
Sahil güvenlikten yapılan açıklamada da kaza ihbarı üzerine "acil durum" müdahalesinin koordine edildiği bildirildi.
GEMİLERDEKİ 32 KİŞİ KARAYA ÇIKARILDI
Ülke basınında yer alan haberlere göre, Doğu Grimsby Limanı Başkanı Martyn Boyers, şu ana kadar 32 kişinin kıyıya çıkarıldığını söyledi.
Bu kişilerin durumları hakkında ise henüz detay paylaşılmadı.
Kazaya karışan petrol tankerinin ABD, kargo gemisinin ise Portekiz bandıralı olduğu bildirildi.