Kuzey Denizi’nde petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı

Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumundan (RLNI) yapılan açıklamada, Doğu Yorkshire açıklarında çarpışan petrol tankeri ile kargo gemisinde yangın çıktığı duyuruldu.

Açıklamada, kaza yerine 4 cankurtaran botunun gönderildiği ve birkaç kişinin gemileri terk ettiğine dair raporların alındığı belirtildi.

Sahil güvenlikten yapılan açıklamada da kaza ihbarı üzerine "acil durum" müdahalesinin koordine edildiği bildirildi.

GEMİLERDEKİ 32 KİŞİ KARAYA ÇIKARILDI

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Doğu Grimsby Limanı Başkanı Martyn Boyers, şu ana kadar 32 kişinin kıyıya çıkarıldığını söyledi.

Bu kişilerin durumları hakkında ise henüz detay paylaşılmadı.

Kazaya karışan petrol tankerinin ABD, kargo gemisinin ise Portekiz bandıralı olduğu bildirildi.