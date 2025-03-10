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Kuzey Denizi'nde petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 10.03.2025 16:07 Güncelleme: 10.03.2025 17:30
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Kuzey Denizi’nde petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı

İngiltere'nin kuzeydoğu kıyısı açıklarında petrol tankeriyle çarpışan bir geminin battığı bildirildi. Cankurtaran botları, yangın söndürme ekipleri ve kurtarma helikopteri kaza yerine gönderildi.

Kraliyet Ulusal Cankurtaran Kurumundan (RLNI) yapılan açıklamada, Doğu Yorkshire açıklarında çarpışan petrol tankeri ile kargo gemisinde yangın çıktığı duyuruldu.

PETROL GEMİSİ İLE KARGO GEMİSİ ÇARPIŞTI

Açıklamada, kaza yerine 4 cankurtaran botunun gönderildiği ve birkaç kişinin gemileri terk ettiğine dair raporların alındığı belirtildi.

Sahil güvenlikten yapılan açıklamada da kaza ihbarı üzerine "acil durum" müdahalesinin koordine edildiği bildirildi.

GEMİLERDEKİ 32 KİŞİ KARAYA ÇIKARILDI

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Doğu Grimsby Limanı Başkanı Martyn Boyers, şu ana kadar 32 kişinin kıyıya çıkarıldığını söyledi.

Bu kişilerin durumları hakkında ise henüz detay paylaşılmadı.

Kazaya karışan petrol tankerinin ABD, kargo gemisinin ise Portekiz bandıralı olduğu bildirildi.

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Kuzey Denizi’nde petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı Kuzey Denizi’nde petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı Kuzey Denizi’nde petrol tankeri ile kargo gemisi çarpıştı
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