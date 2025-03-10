Musk ve Polonyalı bakanın tartışması büyüyor! Yine hedef aldı: Soros kuklası

ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, bir kez daha hedef aldığı Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski için "Soros'un kuklası" ifadesini kullandı.

Trump'ın kıdemli danışmanı Amerikalı milyarder iş insanı Musk, X hesabından Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'yi hedef aldı.

YİNE HEDEFİNDE: SOROS KUKLASI

Daha önce bakana "küçük adam" nitelemesini kullanan Musk, bu sefer de Sikorski'nin George Soros'la ilişkisinin olduğunu iddia eden bir kullanıcının X paylaşımına, "Evet, o bir Soros kuklası" diye yanıt verdi.