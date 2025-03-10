Musk ve Polonyalı bakanın tartışması büyüyor! Yine hedef aldı: Soros kuklası
ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk son dönemlerde açıklamaları ile dikkat çekiyor. Musk, 'Eğer Starlink'i kapatırsam Ukrayna'nın tüm cephe hattı çöker' açıklamasına tepki gösteren Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski'ye 'Sessiz ol, küçük adam' dedi. Milyarder isimi Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski için bu kez de 'Soros'un kuklası' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, bir kez daha hedef aldığı Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski için "Soros'un kuklası" ifadesini kullandı.
Trump'ın kıdemli danışmanı Amerikalı milyarder iş insanı Musk, X hesabından Polonya Dışişleri Bakanı Sikorski'yi hedef aldı.
YİNE HEDEFİNDE: SOROS KUKLASI
Daha önce bakana "küçük adam" nitelemesini kullanan Musk, bu sefer de Sikorski'nin George Soros'la ilişkisinin olduğunu iddia eden bir kullanıcının X paylaşımına, "Evet, o bir Soros kuklası" diye yanıt verdi.
MUSK'TAN TEPKİ: SESSİZ OL KÜÇÜK ADAM
Milyarder iş insanı ve ABD Başkanı Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk, Ukrayna ordusuna uydu internet hizmetleri sağlayan Starlink'i kapatma açıklamalarını eleştiren Polonya Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski için "Sessiz ol, küçük adam." ifadesini kullandı.
"STARLİNK OLMAZSA UKRAYNA ORDUSU ÇÖKER"
Ukrayna'ya Starlink uydu internet hizmetleri sağlayan Musk, X sosyal medya hesabından "Starlink sistemim Ukrayna ordusunun bel kemiği. Eğer onu kapatırsam tüm cephe hatları çöker." paylaşımı yaptı.
Musk, Ukrayna'nın "kesin olarak kaybedeceğini" savunarak, savaştan vazgeçmesi çağrısında bulundu.
Elon Musk'ın paylaşımına yanıt veren Sikorski, Ukrayna'nın Starlink sistemine Polonya tarafından yılda yaklaşık 50 milyon dolar ödeme yapıldığını hatırlatarak, "SpaceX'in güvenilmez bir tedarikçi olduğu ortaya çıkarsa başka tedarikçiler aramak zorunda kalacağız." değerlendirmesine yer verdi.
Sikorski'nin paylaşımına tepki gösteren Musk, "Sessiz ol, küçük adam. Maliyetin çok küçük bir kısmını ödüyorsun. Ve Starlink'in yerini hiçbir şey tutamaz." görüşünü paylaştı.
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