Avrupa'da adım adım savaşa! Peş peşe güvenlik kararları duyurdular: Tüm erkeklere askeri eğitim
ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yi Beyaz Saray'da sert bir şekilde eleştirerek Rusya ile anlaşmaya zorlaması, Avrupa'da büyük yankı uyandırdı. Washington'un Ukrayna'ya desteğini kesmesi, kıtada endişeleri artırırken, Avrupa ülkeleri hızla yeni güvenlik önlemleri almaya başladı.
Avrupa'nın 'Rusya tehdidine' karşı askeri hazırlıkları hız kazanırken, Polonya Başbakanı Donald Tusk, her yetişkin erkeğe zorunlu askeri eğitim planı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Tusk, ayrıca yedek askerleri de içerecek 500 bin kişilik bir orduya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Bu gelişmelerin yanında Fransa, Ukrayna'ya dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen 195 milyon euroluk yeni bir yardım paketi sundu. Almanya ise savaşın erken bitmesinin Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hamlelerini hızlandırabileceği uyarısında bulundu.
POLONYA'DAN ZORUNLU ASKERİ EĞİTİM PLANI
Polonya Başbakanı Donald Tusk, parlamentodaki konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşının bölgeye etkilerine dikkat çekerek, ülkedeki her yetişkin erkeği kapsayacak büyük çaplı bir askeri eğitim programı hazırladıklarını duyurdu. Tusk, "Potansiyel tehditlere karşı iyi eğitimli bir yedek kuvvet oluşturmak istiyoruz. Planı yıl sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz." dedi.
Varşova yönetimi, ilerleyen süreçte programın detaylarını kamuoyuyla paylaşacağını belirtti. Tusk, Avrupa'nın güvenlik konusunda daha hızlı hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Avrupa'nın tek bir eksiği var: Harekete geçme isteksizliği. Şimdi adım atma zamanı" ifadelerini kullandı.
FRANSA'DAN UKRAYNA'YA 195 MİLYON EURO DESTEK
Fransa Savunma Bakanı Sebastien Lecornu, dondurulmuş Rus varlıklarından sağlanan fonla Ukrayna'ya 195 milyon euroluk yeni bir yardım paketi sunduklarını açıkladı. Bu destek kapsamında Ukrayna'ya tanklar, zırhlı araçlar, 155 mm top mermileri ve Fransız yapımı AASM bombaları gönderilecek.
Ayrıca Fransız savunma sanayiinin güçlendirilmesi adına Dassault Aviation'un Rafale savaş uçağı üretiminin 2026'dan itibaren aylık 4 ila 5 uçağa çıkarılacağı duyuruldu. Lecornu, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "Rusya, Avrupa güvenliğine doğrudan tehdit oluşturuyor." sözlerini yineledi.
ALMANYA'DAN RUSYA UYARISI: "BATI'NIN BİRLİĞİNİ SINAMAK İSTİYORLAR"
Alman Dış İstihbarat Teşkilatı (BND) Başkanı Bruno Kahl, Deutsche Welle'ye verdiği röportajda, Rusya'nın NATO'nun 5. maddesinin güvenilirliğini test etmeye çalıştığını öne sürdü.
Kahl, "Rusya'nın, Avrupa'ya yönelik somut bir tehdit oluşturması beklediğimizden daha erken gerçekleşebilir. Ukrayna'daki savaşın hızlı bir şekilde sona ermesi, Moskova'nın askeri enerjisini Avrupa'ya yönlendirmesine fırsat tanıyabilir" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, Rusya'nın Kursk, Novenkoye ve Donetsk bölgelerinde bazı yerleşim yerlerinde kontrolü ele geçirdiği açıklandı. Bu gelişmeler, Avrupa'nın savunma politikalarında yeni bir dönemin habercisi olarak değerlendiriliyor.
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