Avrupa’da adım adım savaşa! Peş peşe güvenlik kararları duyurdular: Tüm erkeklere askeri eğitim

Avrupa'nın 'Rusya tehdidine' karşı askeri hazırlıkları hız kazanırken, Polonya Başbakanı Donald Tusk, her yetişkin erkeğe zorunlu askeri eğitim planı üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Tusk, ayrıca yedek askerleri de içerecek 500 bin kişilik bir orduya ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Bu gelişmelerin yanında Fransa, Ukrayna'ya dondurulmuş Rus varlıklarından elde edilen 195 milyon euroluk yeni bir yardım paketi sundu. Almanya ise savaşın erken bitmesinin Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hamlelerini hızlandırabileceği uyarısında bulundu.