New York'ta ortalık karıştı: Elon Mus'ı protesto ettiler! Sokağa inenlere polisten ters kelepçe
ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde bulunan, Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) başkanlığını yürüten iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil bayisi önünde bir araya gelen göstericiler, Elon Musk'ın Trump yönetimindeki rolüne tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi. New York polisi gösteriye katılanları ters kelepçe yönteöiyle gözaltına aldı.
Manhattan bölgesindeki Tesla'nın otomobil bayisi önünde toplanan bir grup gösterici, Musk'ı ve ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin politikalarını protesto etti.
Bazı göstericiler, protesto sırasında Tesla bayisine zorla girerek bir süre oturma eylemi yapması üzerine New York Polisi (NYPD) tarafından gözaltına alındı.
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