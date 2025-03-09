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New York'ta ortalık karıştı: Elon Mus'ı protesto ettiler! Sokağa inenlere polisten ters kelepçe

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 11:07
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New York’ta ortalık karıştı: Elon Mus’ı protesto ettiler! Sokağa inenlere polisten ters kelepçe

ABD'nin Illinois eyaletinin Chicago kentinde bulunan, Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) başkanlığını yürüten iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil bayisi önünde bir araya gelen göstericiler, Elon Musk'ın Trump yönetimindeki rolüne tepki göstermek amacıyla gösteri düzenledi. New York polisi gösteriye katılanları ters kelepçe yönteöiyle gözaltına aldı.

ABD'nin New York kentinde, Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) başkanlığını yürüten iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu Tesla şirketinin otomobil bayisine zorla girerek oturma eylemi düzenleyen göstericiler gözaltına alındı.

Foto: AAFoto: AA

Manhattan bölgesindeki Tesla'nın otomobil bayisi önünde toplanan bir grup gösterici, Musk'ı ve ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin politikalarını protesto etti.

Foto: AAFoto: AA

Bazı göstericiler, protesto sırasında Tesla bayisine zorla girerek bir süre oturma eylemi yapması üzerine New York Polisi (NYPD) tarafından gözaltına alındı.

Foto: AAFoto: AA

Bayi önünde döviz ve pankartlarla protestoya devam eden diğer göstericiler, "Musk seçilmiş biri değil", "Musk gitmek zorunda" sloganları attı.

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New York’ta ortalık karıştı: Elon Mus’ı protesto ettiler! Sokağa inenlere polisten ters kelepçe New York’ta ortalık karıştı: Elon Mus’ı protesto ettiler! Sokağa inenlere polisten ters kelepçe New York’ta ortalık karıştı: Elon Mus’ı protesto ettiler! Sokağa inenlere polisten ters kelepçe
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