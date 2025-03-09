Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı artıyor

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Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içindeki saldırılarında 5 sivilin hayatını kaybettiği, 37 sivilin de yaralandığı belirtildi.



Soykırım devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 48 bin 458'e, yaralı sayısının da 111 bin 897'ye yükseldiği aktarıldı.