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Dünyanın utanç tablosu: Gazze'de can kaybı artıyor

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.03.2025 15:02
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Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı artıyor

Gazze Şeridi'nde can kaybı, 24 saat içinde düzenlenen işgal devleti İsrail'in saldırılarında 5 sivilin hayatını kaybetmesiyle 48 bin 458’e yükseldi.

İşgalci İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas ile yapılan ateşkesin 1. Aşamasının sona ermesiyle saldırılarına devam ediyor.

Fotoğraf: AAFotoğraf: AA

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in son 24 saat içindeki saldırılarında 5 sivilin hayatını kaybettiği, 37 sivilin de yaralandığı belirtildi.

Soykırım devleti İsrail'in 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 48 bin 458'e, yaralı sayısının da 111 bin 897'ye yükseldiği aktarıldı.

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Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı artıyor Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı artıyor Dünyanın utanç tablosu: Gazze’de can kaybı artıyor

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