Arjantin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde 10 kişi hayatını kaybetti
Arjantin'de şiddetli yağışların yol açtığı sellerde ilk belirlemelere göre 10 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Arjantin'in Bahia Blanca kentinde şiddetli yağışların sebep olduğu sellerde 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Arjantin Ekonomi Bakanı yaptığı açıklamada, "Bahia halkının yaşadığı korkunç bir durum. Bu zor zamanda tüm dayanışma ve desteğimizi sunuyoruz. Bölge için ayrılan bütçeyi onayladık. Umarım süreç en kısa sürede düzelir" dedi.