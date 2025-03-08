Kanada'nın Toronto kentinde silahlı saldırı sonucu 12 kişi yaralandı
Kanada'nın Toronto kentinde bir mekanda meydana gelen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 12 kişi yaralandı.
Kent yetkilileri, Ontario eyaletindeki Toronto'da bir mekanda gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.
İlk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Öte yandan yetkililer, saldırganın henüz yakalanamadığı bilgisini paylaştı.
İlk belirlemelere göre 12 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, bazılarının durumunun ağır olduğunu kaydetti.
Öte yandan yetkililer, saldırganın henüz yakalanamadığı bilgisini paylaştı.