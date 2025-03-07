Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den barış mesajı! "Yapıcı şekilde çalışacağım"

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DENİZDE VE HAVADA ATEŞKES

Zelenskiy, önceliğin denizde Karadeniz'de tüm askeri operasyonları, havada da enerji ve diğer sivil altyapılara yönelik füze, uzun menzilli insansız hava aracı ve bomba saldırılarını durduracak bir ateşkes olduğunu vurguladı.

Ukraynalı lider, "Bu ilk adımları daha geniş ve kapsamlı bir çözümün önsözü olarak görüyoruz. Savaş mümkün olan en kısa sürede sona ermeli. Ukrayna, ABD ve Avrupa'daki ortaklarımızla barış için 7/24 çalışmaya hazır." değerlendirmesini yaptı.

Zelenskiy, 10 Mart'ta Suudi Arabistan'ı ziyaret edeceğini, ekiplerinin ise orada kalarak ABD'li ortaklarla çalışmaya devam edeceğini bildirerek, "ABD Başkanı Donald Trump'a söylediğimiz gibi Ukrayna çalışıyor. Hızlı ve güvenilir bir barış için yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Trump ile Zelenskiy arasında 28 Şubat'ta yaşanan tartışmanın ardından düzenlenen zirvede AB, Ukrayna'nın askeri alan da dahil olmak üzere desteklenmesine olan bağlılığını yinelemişti.