Hollanda’dan vatandaşlara acil durumlar için hazırlık çağrısı

Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David van Weel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, vatandaşlarına acil durumlara hazırlıklı olunması gerektiğini bildiren bir çağrıda bulundu.

Van Weel yapılan çağrıda, "Hollanda, Avrupa'nın tavsiyesini izliyor. Her Hollandalı siber saldırı, felaket veya savaş durumunda 72 saat boyunca kendi kendine yetebilmelidir." ifadesi yer aldı.

SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİ HATIRLATILDI

Paylaşımda, "Dayanıklılığımızı artırmamız gerekiyor." diyen Van Weel, acil durumlarda hükümetin lojistik, elektrik, su, gıda, sağlık hizmetleri ve kamu yönetimini hayati öneme sahip öncelikli sektörler olarak belirlediklerini vurguladı.

Bakan van Weel, Soğuk Savaş dönemini örnek göstererek, şöyle devam etti: "O zamanlar hava saldırısı alarmı çaldığında ne yapılması gerektiğini biliyorduk. Vatandaşların acil durumlarda yerine getirmesi gereken görevleri vardı. Berlin Duvarı'nın yıkılmasından sonra savunmayı azalttık ve aynı zamanda tüm sivil dayanıklılığı ortadan kaldırdık." dedi.