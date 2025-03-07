Trump'ın "Vali" diye dalga geçtiği Kanada Başbakanı Justin Trudeau gözyaşlarına boğuldu
ABD Başkanı Donald Trump tarafından uzun süredir hedef alınan ve aşağılanan Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bugün yaptığı konuşmada gözyaşlarına boğuldu. Trump, Trudeau'ya uzun süredir 'Vali Trudeau' olarak seslenirken; Kanada'yı ise 51. eyalet olarak ilhak etmekle tehdit ediyordu.
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, görevinin son günlerinde basın toplantısı düzenledi. ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisine gümrük vergisi savaşıyla eziyet etmesinin ardından Trudeau, toplantı sırasında gözyaşlarına boğuldu.
TRUMP TİCARET SAVAŞINI KÖRÜKLEDİ
ABD, Meksika ve Kanada'dan ithal edilen tüm mallara yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayarak ülkeyi bir ticaret savaşına sürükledi. Ancak Trump, kararını yürürlüğe girdikten kısa bir süre sonra askıya aldı.
Dün akşam Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergisi tarifelerinde ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) ile uyumlu malların 2 Nisan'a kadar muaf tutulmasını öngören düzenlemeleri imzaladı.
TRUMP TRUDEAU İLE AYLARDIR DALGA GEÇİYOR
Trump aylardır Trudeau ile alay ediyor, Kanada'yı 51. eyalet olarak ilhak etmekle tehdit ediyor ve başbakana "Vali Trudeau" diye sesleniyor. Trudeau ise bu sırada bir sonraki seçimi kazanamayacağı anlaşılınca istifa etmek zorunda kalmasının ardından bir nevi zafer turu atmaya çalışıyor.
GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Ottawa'da çocuk sağlığı konusunda düzenlediği bir basın toplantısında, yolun sonunu açıkça gördüğünü ve duygulandığını söyledi. Açıkça ağlamaya başlayan Başbakan, "Bu ofiste bulunduğum her gün Kanadalıları ilk sıraya koydum. Bu yüzden burada size, bu hükümetin son günlerinde bile yanınızda olduğumuzu, Kanadalıları bugün ve gelecekte hayal kırıklığına uğratmayacağımızı söylemek için bulunuyorum." dedi.
TRUMP GÖREVİ BIRAKACAĞINA İNANMIYOR
Trudeau ile alay etmeye devam eden Trump ise, "İnanın ya da inanmayın, Kanada için yaptığı korkunç işe rağmen, Justin Trudeau'nun, kendisinin sebep olduğu Gümrük Vergisi sorununu, Başbakanlığa tekrar aday olabilmek için kullandığını düşünüyorum. İzlemesi çok eğlenceli!" açıklamasında bulundu.
Kanada'daki bir sonraki seçim en geç 20 Ekim 2025'te gerçekleştirilecek.
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