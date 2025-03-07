Trump'ın "Vali" diye dalga geçtiği Kanada Başbakanı Justin Trudeau gözyaşlarına boğuldu

ABD Başkanı Donald Trump, uzun süredir Trudeau ile ʺValiʺ diyerek dalga geçiyor. (AFP)

TRUMP TRUDEAU İLE AYLARDIR DALGA GEÇİYOR

Trump aylardır Trudeau ile alay ediyor, Kanada'yı 51. eyalet olarak ilhak etmekle tehdit ediyor ve başbakana "Vali Trudeau" diye sesleniyor. Trudeau ise bu sırada bir sonraki seçimi kazanamayacağı anlaşılınca istifa etmek zorunda kalmasının ardından bir nevi zafer turu atmaya çalışıyor.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Ottawa'da çocuk sağlığı konusunda düzenlediği bir basın toplantısında, yolun sonunu açıkça gördüğünü ve duygulandığını söyledi. Açıkça ağlamaya başlayan Başbakan, "Bu ofiste bulunduğum her gün Kanadalıları ilk sıraya koydum. Bu yüzden burada size, bu hükümetin son günlerinde bile yanınızda olduğumuzu, Kanadalıları bugün ve gelecekte hayal kırıklığına uğratmayacağımızı söylemek için bulunuyorum." dedi.