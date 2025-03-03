Papa’nın sağlık durumu nasıl? Vatikan’dan son duruma ilişkin açıklama

Papa'nın sağlık durumuna ilişkin Vatikan'dan yapılan son açıklamada iki kez akut solunum yetmezliği geçirdiği belirtildi. (AA)

14 ŞUBATTAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYOR

Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte bronşit rahatsızlığı geçirdiğini belirterek "Nefes almakta güçlük çektiğini" ifade etmişti. Papa'nın rahatsızlığı nedeniyle konuşması, yardımcıları tarafından okunmuştu. 14 Şubat'ta Roma'daki Gemili Hastanesi'ne kaldırılan Papa'nın, "solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu" bildirildi.

Katolik liderininin 18 Şubat'ta çift taraflı zatürre rahatsızlığının geliştiği ve durumunun kritik olduğu açıklandı. 22 Şubat'ta ise astım krizi geçirdiği ve durumunun iyiye gittiği, 26 ve 27 Şubat'ta bronkospazm krizi geçirdiği kaydedildi.

SAĞLIK PROBLEMLERİ SON YILLARDA ARTTI

Papa 2013 yılında kalın bağırsak ameliyatı oldu. Son yıllarda dizindeki ağrılar nedeniyle tekerlekli sandalye kullanana Papa, 2023 yılında nefes darlığı ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesinde tedavi görmüştü.