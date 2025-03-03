Papa'nın sağlık durumu nasıl? Vatikan'dan son duruma ilişkin açıklama
Şubat ayından bu yana geçirdiği bronşit rahatsızlığı nedeniyle 18 gündür hastanede yatan Papa Franciscus'un sağlık durumuna ilişkin Vatikan'dan açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada Papa'nın iki kez akut solunum yetmezliği geçirdiği ve hastalığın gidişatına yönelik temkinli yaklaşımlarını korudukları belirtildi.
Vatikan Devlet Başkanı ve katoliklerin ruhani lider Papa Franciscus, 18 gündür şiddetli bronşit nedeniyle Roma'daki bir hastanede tedavi görüyor. 88 yaşındaki Papa'ya çift taraflı zatürre teşhisi konulmasının ardından sağlık durumuna ilişkin son bilgi Vatikan tarafından paylaşıldı.
AKUT SOLUNUM YOLU YETMEZLİĞİ GEÇİRDİ
Vatikan'dan yapılan açıklamaya göre Papa'nın sağlık durumundan bugün önemli bir gelişmenin yaşandığı ve iki kez akut solunum yetmezliği geçirdiği belirtildi. Açıklamada; "Bronşlarda önemli miktarda mukus birikmesi ve buna bağlı gelişen bronkospazmlar nedenle, iki bronkoskopi işlemi yapıldı. Öğleden sonra, mekanik ventilasyona yeniden başlandı. Papa bu işlemler sırasında hep bilinçli ve uyumluydu." ifadesi kullanıldı. Klinik tabloların karmaşıklığı nedeniyle doktorların doktorların hastalığın gidişatına dair temkinli yaklaşımlarını korudukları aktarıldı.
14 ŞUBATTAN BERİ TEDAVİ GÖRÜYOR
Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'ta halka açık iki etkinlikte bronşit rahatsızlığı geçirdiğini belirterek "Nefes almakta güçlük çektiğini" ifade etmişti. Papa'nın rahatsızlığı nedeniyle konuşması, yardımcıları tarafından okunmuştu. 14 Şubat'ta Roma'daki Gemili Hastanesi'ne kaldırılan Papa'nın, "solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu" bildirildi.
Katolik liderininin 18 Şubat'ta çift taraflı zatürre rahatsızlığının geliştiği ve durumunun kritik olduğu açıklandı. 22 Şubat'ta ise astım krizi geçirdiği ve durumunun iyiye gittiği, 26 ve 27 Şubat'ta bronkospazm krizi geçirdiği kaydedildi.
SAĞLIK PROBLEMLERİ SON YILLARDA ARTTI
Papa 2013 yılında kalın bağırsak ameliyatı oldu. Son yıllarda dizindeki ağrılar nedeniyle tekerlekli sandalye kullanana Papa, 2023 yılında nefes darlığı ve karın duvarına protez yerleştirilmesi operasyonu olmak üzere iki kez Gemelli Hastanesinde tedavi görmüştü.
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