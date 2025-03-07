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Binler sokağa çıktı! Suriye'de güvenlik güçlerine yapılan saldırıya protesto

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 07.03.2025 00:50 Güncelleme: 07.03.2025 00:51
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Binler sokağa çıktı! Suriye’de güvenlik güçlerine yapılan saldırıya protesto

Suriye'nin birçok kentinde binlerce kişi, Lazkiye'de güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıyı protesto etti. Suriye bayrağı taşıyan göstericiler, mezhepçilik karşıtı ve ülkenin bölünmesine karşı olduklarını belirttikleri sloganlar attı.

Lazkiye ilinin Ceble ilçesinde 11 Suriye ordusu mensubunun hayatını kaybettiği saldırıya tepki göstermek üzere Şam, İdlib, Humus, Hama, Dera ve Kuneytra'da binlerce kişi bir araya geldi.

Başkent Şam'da Emevi Meydanı'nda toplanan göstericiler, devrik rejim güçlerinin Suriye ordusuna düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Suriye bayrağı taşıyan göstericiler, mezhepçilik karşıtı ve ülkenin bölünmesine karşı olduklarını belirttikleri sloganlar attı.

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Binler sokağa çıktı! Suriye’de güvenlik güçlerine yapılan saldırıya protesto Binler sokağa çıktı! Suriye’de güvenlik güçlerine yapılan saldırıya protesto Binler sokağa çıktı! Suriye’de güvenlik güçlerine yapılan saldırıya protesto

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