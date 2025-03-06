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Gazze’de sessiz katliam! Kamal Adwan Hastanesi çevresinde 76 ceset bulundu

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.03.2025 23:15
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Gazze’de sessiz katliam! Kamal Adwan Hastanesi çevresinde 76 ceset bulundu

Katil İsrail Ordusu, sözde güvenlik endişesi adı altında kadın, çocuk, yaşlı demeden sürdürdüğü saldırılarının görünmeyen kısımları da ortaya çıkıyor. Gazze’de bulunan Kamal Adwan Hastanesi’nin çevresinde, henüz kimliği belirlenemeyen 76 kişinin cansız bedeni bulundu.

7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını katliamlara çeviren katil devlet İsrail'in bir karanlık yüzü daha gözler önüne serildi. Mülteci kampı, hastane demeden sürdürdüğü saldırılarının bilançosu bu sefer de Kamal Adwan Hastanesi çevresinde ortaya çıktı. Yaklaşık 76 kişinin cesedine ulaşılan bölgede cenazelerin kimliklerinin belirlenemediği aktarıldı.

GÖMÜLÜ CESETLER ÇIKARILDI!

İsrail ordusunun sık sık saldırılarının ve baskınlarının yaşandığı Kamal Adwan Hastanesi'nin çevresine gömülmüş çok sayıda cenaze tespit edildi. Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hastane çevresine rastgele gömülmüş halde kimliği belirlenemeyen 76 kişinin cenazesinin bulunduğu belirtildi.

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Gazze’de sessiz katliam! Kamal Adwan Hastanesi çevresinde 76 ceset bulundu Gazze’de sessiz katliam! Kamal Adwan Hastanesi çevresinde 76 ceset bulundu Gazze’de sessiz katliam! Kamal Adwan Hastanesi çevresinde 76 ceset bulundu

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