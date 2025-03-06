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Rusya'dan Franca Cumhurbaşkanı Macron'un sözlerine misilleme: En geç 2027'de ortadan kaybolacak

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 06.03.2025 10:06
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Rusya’dan Franca Cumhurbaşkanı Macron’un sözlerine misilleme: En geç 2027’de ortadan kaybolacak

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, ülkesini Avrupa için tehdit olarak nitelendirmesine ilişkin, 'Kendisi en geç 14 Mayıs 2027’de sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve özlenmeyecek.' ifadesini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Rusya'yı Avrupa ve Fransa için tehdit oluşturmakla suçlayan Macron'a sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev | Fotoğraf: AARusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev | Fotoğraf: AA

"ORTADAN KAYBOLACAK VE ÖZLENMEYECEK"

Macron'un ismini "Micron" şeklinde yazan Medvedev, "Micron'un kendisi bir tehdit oluşturmuyor. Kendisi en geç 14 Mayıs 2027'de sonsuza kadar ortadan kaybolacak ve özlenmeyecek." görüşünü paylaştı.

Macron, dün gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Rusya'nın 2030'a kadar ordusunu 40 milyar avrodan fazla harcamayla 3 bin tank ve 300 savaş uçağıyla daha da büyütmeyi planladığını, Avrupa'nın güvenliği için tehdit olmayı sürdürdüğünü söylemişti.

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Rusya’dan Franca Cumhurbaşkanı Macron’un sözlerine misilleme: En geç 2027’de ortadan kaybolacak Rusya’dan Franca Cumhurbaşkanı Macron’un sözlerine misilleme: En geç 2027’de ortadan kaybolacak Rusya’dan Franca Cumhurbaşkanı Macron’un sözlerine misilleme: En geç 2027’de ortadan kaybolacak
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