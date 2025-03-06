Kudüs Rum Ortodoks Patrikhanesi Sebastia Başpiskoposu’dan ABD’li Bakan Rubio’ya tepki: Mazlumların yanında yer almalı

Başpiskopos Hanna, sosyal medya hesabından Rubio'nun fotoğrafını paylaşarak yaptığı açıklamada, Filistinlileri hedef alan saldırıları göz önüne alındığında ABD yönetiminin İsrail'e yönelik desteğinin Hristiyan öğretileriyle çeliştiğini belirtti.

Hanna, ABD'nin İsrail'e sınırsız desteğine işaret ederek, "Gerçek bir Hristiyan, halklara şiddet ve baskı uygulayan zalimlerin yanında değil; mazlumların, acı çekenlerin, işkence görenlerin yanında yer almalıdır." ifadesini kullandı.

Rubio'nun "Kül Çarşambası" gününde alnına haç çizmesine ilişkin Hanna, "bazı siyasilerin İncil'in öğretileriyle çelişen tutumlarıyla Hristiyanlığın mesajını çarpıtmakta" ısrar ettiğini belirtti.

Hanna, bu durumu "kiliseyi içinden hedef alan iç düşman" olarak niteledi.

Başpiskopos Hanna, "Haçla gurur duyan ve Hristiyanlığını duyuran herkes, Filistin halkına karşı tarihi bir zulmün yaşandığını kabul etmelidir. Filistinlilerin hak ettikleri özgürlük ve barışa kavuşmaları için bu zulmün sona ermesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kül Çarşambası, bir çok Batı Hristiyan mezhebinde kutsal bir dua ve oruç günü olarak kutlanıyor.

Hristiyanlar, bu kutlamanın yapıldığı gün, "insanın faniliği ve Hz. İsa'ya duyulan sevginin bir sembolü olarak" alınlarına külden haç çiziyor.