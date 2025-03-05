Vatikan açıkladı! Papa'nın sağlık durumu nasıl? "Stabil kaldı"
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un sağlık durumuna ilişkin Vatikan'dan açıklama geldi. Papa'nın bugün yeni bir solunum yetmezliği belirtisi göstermeden stabil kaldığı bildirildi. Açıklamada, Papa Franciscus'un bazı çalışma faaliyetlerinde de bulunduğu ayrıca sabah saatlerinde Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi'nin rahibi Rahip Gabriel Romanelli ile görüştüğü bilgisi de paylaşıldı.
Vatikan, şubat ayı başında geçirdiği şiddetli bronşit nedeniyle 20 gündür Roma'daki Gemelli Hastanesi'nde yatan ve burada çift taraflı zatürre teşhisi konulan 88 yaşındaki Papa'nın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yaptı.
3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirdiği için solunum desteği alan Papa'nın durumuna ilişkin açıklamada, "Papa, bugün de solunum yetmezliği belirtisi göstermeden stabil kaldı. Planlandığı gibi, gün boyunca yüksek akımlı oksijen terapisi uygulandı ve gece boyunca invaziv olmayan mekanik ventilasyona devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.
Papa'nın solunum fizyoterapisi çalışmalarını artırdığı, bununla beraber günü koltukta geçirdiği belirtildi.
Açıklamada, Papa Franciscus'un bazı çalışma faaliyetlerinde de bulunduğu ayrıca sabah saatlerinde Gazze'deki Kutsal Aile Kilisesi'nin rahibi Rahip Gabriel Romanelli ile görüştüğü bilgisi de paylaşıldı.
Vatikan açıklamasında, klinik tablonun karmaşıklığı nedeniyle doktorların hastalığın gidişatına dair temkinli yaklaşımlarını korudukları yinelendi.
Bu arada, Papa'nın hastanedeki odasında, Katolik inancına göre bugünün Paskalya Yortusu öncesindeki "Büyük Perhiz"in başladığı gün olan "Kül Çarşambası" olması sebebiyle yapılan ayine de iştirak ettiği ifade edildi.
PAPA 14 ŞUBAT'TAN BU YANA HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYOR
Papa Franciscus, 9 ve 12 Şubat'taki halka açık iki etkinlikte bronşit geçirdiğini ve nefes almakta güçlük çektiğini belirterek, konuşma yapamamış ve yardımcılarından konuşma metinlerini okumalarını istemişti.
14 Şubat'ta Gemelli Hastanesine kaldırılan Papa'nın solunum yollarında polimikrobiyal enfeksiyon olduğu bildirilmişti. Vatikan, 18 Şubat'ta Papa'da çift taraflı zatürre geliştiğini ve klinik durumunun karmaşık tablo çizdiğini açıklamıştı.
22 Şubat'ta ise astım krizi geçiren Papa'nın durumunun kritik olduğu ifade edilmişti. Vatikan, 26 ve 27 Şubat'ta Papa'nın durumunda iyileşme kaydedildiğini duyurmuştu.
Vatikan, 28 Şubat'ta bronkospazm krizi geçiren Papa'ya bronkoaspirasyon yapıldığını, mekanik ventilasyon başlatıldığını ve tedaviye olumlu yanıt alındığını kaydetmişti. Papa'nın durumu 1-2 Mart'ta ise stabil kalmıştı.
Papa, 3 Mart'ta iki kez akut solunum yetmezliği geçirmiş ve noninvaziv mekanik ventilasyona yeniden başlamıştı.
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