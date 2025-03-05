Yunanistan’da gensoru krizi: Miçotakis hükumetine muhalefetten sert tepki

2023'te Yunanistan'da meydana gelen tren kazası nedeniyle eleştiri yağmuruna tutulan Miçotakis hükumetine karşı muhalefet harekete geçti. Ana muhalefet konumundaki Merkez Sol PASOK Partisi ile diğer sol partiler, 85 milletvekiliyle Miçotakis hükumetine karşı birleşerek gensoru önerisi sundu. Miçotakis hükumeti için cuma günü güven oylaması yapılacak.

DELİLLER ÖRT BAS EDİLDİ İDDİASI

Milletvekilleri, hükumetin kazanın sorumluluğundan kaçtığını, kritik güvenlik açıklarını düzeltmediğini ve delilleri örtbas ettiğini öne sürerek, "Hükümetin halkın desteğini kaybettiğini" belirtti. Miçotakis hükumeti, ise tüm suçlamaları reddederek, 300 sandalyeli parlamentoda 156 sandalyeye sahip olması nedeniyle güvenoyu almayı beklediğini açıkladı.

İÇ SİYASETİN İSTİKRARINI TEHDİT EDİYOR!

Mitsotakis, parlamentoda yaptığı konuşmada, muhalefetin iddialarının "uluslararası çalkantılı dönemde Yunanistan'ın iç siyasi istikrarını tehdit ettiğini" belirterek, "Hükumet olarak, devlet işletmesi tarafından yönetilen demir yolu ağını 2027'ye kadar modernize edeceğiz ve bakımını üstlenecek yabancı bir şirketle anlaşacağız" dedi.

"KAZA İHMALKARLIKTAN MEYDANA GELDİ"

Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Selanik'e giden 352 kişinin bulunduğu yolcu treni, 2023'te 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. 57 kişinin hayatını kaybettiği kazanın ihmalkarlık nedeniyle meydana geldiği ortaya çıkmıştı. Kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti. Yunanistan Demiryolu ve Kaza Güvenliği ve Soruşturma Kurumu (HARSIA) tarafından dün yayımlanan raporda, Yunanistan'ın demir yolu sisteminde ciddi personel yetersizliği, uygun güvenlik önlemlerinin alınmaması ve yıllara yayılan kritik seviyedeki ihlaller olduğu belirtilmişti. Kazayla ilgili adli soruşturmanın bu yıl sonunda tamamlanması bekleniyor.