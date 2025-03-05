İsrail işgali büyüyor: Tarım arazileri ve hayvanlar tehdit altında!

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde düzenlediği insanlık dışı saldırılarla bölgeyi yaşanmaz hale getirirken, Suriye ve Ürdün'e yönelik saldırılarını da sürdürüyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrailli yerleşimcilerin hem Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait ekinlerde hayvanlarını otlattığını hem de bölge sakinlerine ait atları çaldığı ifade edildi.