05 Mart 2025, Çarşamba
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İsrail işgali büyüyor: Tarım arazileri ve hayvanlar tehdit altında!

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 19:53
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İsrail işgali büyüyor: Tarım arazileri ve hayvanlar tehdit altında!

Filistin topraklarını gasbeden İsrail, bölgeyi yaşanmaz hale getirme çabaları kapsamında şimdi de Batı Şeria’nın doğusunda yer alan Ürdün Vadisi'nde Filistinlilerin hayvanlarını hedef almaya başladı.

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde düzenlediği insanlık dışı saldırılarla bölgeyi yaşanmaz hale getirirken, Suriye ve Ürdün'e yönelik saldırılarını da sürdürüyor. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrailli yerleşimcilerin hem Ürdün Vadisi'nde Filistinlilere ait ekinlerde hayvanlarını otlattığını hem de bölge sakinlerine ait atları çaldığı ifade edildi.

Filistin topraklarını gasp eden İsrailli yerleşimciler şimdi de atlara göz dikti /AAFilistin topraklarını gasp eden İsrailli yerleşimciler şimdi de atlara göz dikti /AA

ATLARI ÇALIYORLAR

WAFA'ya konuşan Malih Köy Meclisi Başkanı Mehdi Daragma, "Yahudi yerleşimciler, Kuzey Agvar bölgesindeki Hırbet Samra, Vadi el-Fao ve Farisiyye bölgelerinde Filistin vatandaşlarının yetiştirdiği ekinlerde ineklerini otlatıyor." dedi.

Daragma ayrıca, Tubas kentinin doğusundaki Hırbet Yerza beldesinde Filistinli Fevzi Anbusi'ye ait atın da İsrailliler tarafından çalındığını belirtti.

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