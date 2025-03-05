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Olumsuz hava şartları nedeniyle ABD karanlığa büründü! Binlerce kişi elektriksiz kaldı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 19:51 Güncelleme: 05.03.2025 19:57
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Olumsuz hava şartları nedeniyle ABD karanlığa büründü! Binlerce kişi elektriksiz kaldı

ABD'nin birçok eyaletinde etkili olan olumsuz hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Bu kapsamda, 200 binden fazla kişinin elektriksiz kaldığı bildirildi. Ayrıca ABD'nin Mississippi eyaletinde dün olumsuz hava şartları ve fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.

ABD genelinde olumsuz hava koşulları etkisini sürdürüyor.

Elektrik kesintilerini takip eden PowerOutage sitesinde, ülkenin orta ve güneydoğu kesimlerinde 200 binin üzerinde kişiye elektrik hizmeti verilemediği kaydedildi.

(Foto: ahaber.com.tr arşiv)(Foto: ahaber.com.tr arşiv)

North Carolina ve South Carolina'nın bazı bölgelerinde kasırga olasılığına karşı hazırlık yapılması uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji uzmanları, hafta sonuna kadar şiddetli yağmurların ülkenin batı bölgelerinde de etkili olabileceğine dikkati çekti.

Nebraska'da ise yetkililer, rüzgarın görüşü kısıtlaması nedeniyle zorunlu olmadıkça seyahat edilmemesi gerektiği bilgisini paylaştı.

ABD'nin Mississippi eyaletinde dün olumsuz hava şartları ve fırtına nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmişti.

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