ABD vize kısıtlamasına gidiyor: Düzensiz göçe yardım eden yetkililer…
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump’ın düzensiz göçle ilgili politikaları kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildiğini açıkladı. Rubio, düzensiz göçü kolaylaştırmakla suçlanan yabancı hükümet yetkilileri ve diğer kişileri hedef alan bir vize kısıtlama uygulaması başlatacaklarını bildirdi.
Ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yeni bir vize kısıtlama politikasına geçiş yaptıklarını belirten Rubio, konunun ABD için önemine dikkat çekerek, "Bugün, göçmenlik ve gümrük görevlileri, havaalanı ve liman otoritesi yetkilileri ve ABD'ye yasa dışı göçü bilerek kolaylaştırdığı düşünülen diğerleri de dahil olmak üzere yabancı hükümet yetkililerine uygulanacak yeni bir vize kısıtlama politikasını duyuruyorum." dedi.
KISITLAMANIN O KİŞİLERİ KAPSIYOR
Rubio, faaliyete geçirilen kısıtlamaların ABD'ye yasa dışı yollarda giriş yapan göçmenlere yönelik ulaşım ve seyahat hizmetlerini bilerek sağlayan özel sektör aktörlerini de kapsadığını belirtti. Rubio, bu önlemlerin söz konusu yetkililerin düzensiz göçmenler konusundaki politika ve yasaların uygulanmasını sağlama sorumluluğunu üstlenene kadar devam edeceğini kaydetti.
Rubio, herhangi bir ülke veya şahıs ismi vermeyerek, "ABD, ulusal güvenlik çıkarlarımızı savunma konusunda geri adım atmayacaktır." ifadesini paylaştı.