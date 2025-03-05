ABD’den Ukrayna’ya karşı istihbarat hamlesi: Askıya alındı…

Tüm dünyada şok etkisi yaratan Trump-Zelenskiy kapışmasının ardından Zelenskiy geri adım atsa da ABD, peş peşe karşı hamleler yapmaya devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Ratcliffe, Zelenskiy'nin barış sürecine bağlılığı konusunda şüpheleri olduğunu dile getirdi.

Ratcliffe, söz konusu kararın geçici olduğunu ve ABD'nin yeniden "Ukrayna ile omuz omuza çalışacağını" söyledi.