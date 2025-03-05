05 Mart 2025, Çarşamba
Haberler Dünya Haberleri ABD’den Ukrayna’ya karşı istihbarat hamlesi: Askıya alındı…

ABD’den Ukrayna’ya karşı istihbarat hamlesi: Askıya alındı…

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 05.03.2025 19:22
ABONE OL
ABD’den Ukrayna’ya karşı istihbarat hamlesi: Askıya alındı…

ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasında canlı yayında yaşanan kavganın ardından ABD’den peş peşe Ukrayna’ya yönelik hamleler gelmeye başladı. Bunun ardından CIA Başkanı John Ratcliffe, Trump’ın talimatıyla Ukrayna ile istihbarat paylaşımı ve askeri yardımın durdurulduğunu duyurdu.

Tüm dünyada şok etkisi yaratan Trump-Zelenskiy kapışmasının ardından Zelenskiy geri adım atsa da ABD, peş peşe karşı hamleler yapmaya devam ediyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Ratcliffe, Zelenskiy'nin barış sürecine bağlılığı konusunda şüpheleri olduğunu dile getirdi.

Ratcliffe, söz konusu kararın geçici olduğunu ve ABD'nin yeniden "Ukrayna ile omuz omuza çalışacağını" söyledi.

Zelenskiyden Trumpa pişmanlık mesajı!Zelenskiyden Trumpa pişmanlık mesajı! ZELENSKİY'DEN TRUMP'A "PİŞMANLIK" MESAJI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
ABD’den Ukrayna’ya karşı istihbarat hamlesi: Askıya alındı… ABD’den Ukrayna’ya karşı istihbarat hamlesi: Askıya alındı… ABD’den Ukrayna’ya karşı istihbarat hamlesi: Askıya alındı…
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör