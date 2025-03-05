İngiliz basınından flaş iddia! ABD NATO’dan çekiliyor mu? Örgütü o iki ülkeye devredecek

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ABD, II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan savunma ittifakının kuruluşundan bu yana NATO'daki liderlik pozisyonunu elinde bulunduruyor. O tarihten bu yana Avrupa'daki Müttefik Yüksek Komutanı hep üst düzey bir ABD generali oldu.

Ancak, ABD'nin Avrupa'nın güvenliği konusunda müttefiklerinden daha fazla sorumluluk beklemesiyle birlikte, bu pozisyonda bir "İngiliz" ya da "Fransız" generalinin görev alması bekleniyor.