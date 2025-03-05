İngiliz basınından flaş iddia! ABD NATO'dan çekiliyor mu? Örgütü o iki ülkeye devredecek
Yeterince savunma harcamaları yapmadıkları gerekçesiyle Avrupa kıtasını sık sık eleştiren ABD'nin Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü'nden (NATO) çekileceği öne sürüldü. İddiaya göre Trump, Avrupa'nın güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk alması gerektiğini belirterek, NATO'daki liderliğinden feragat edecek ve örgütü o iki ülkeye devredecek. İşte ayrıntılar...
İngiltere merkezli Daily Mail'in haberine göre ABD, NATO'dan çekilecek.
ABD, II. Dünya Savaşı sonrasında kurulan savunma ittifakının kuruluşundan bu yana NATO'daki liderlik pozisyonunu elinde bulunduruyor. O tarihten bu yana Avrupa'daki Müttefik Yüksek Komutanı hep üst düzey bir ABD generali oldu.
Ancak, ABD'nin Avrupa'nın güvenliği konusunda müttefiklerinden daha fazla sorumluluk beklemesiyle birlikte, bu pozisyonda bir "İngiliz" ya da "Fransız" generalinin görev alması bekleniyor.
Daily Mail'e konuşan bazı kaynaklar, Trump'ın, ABD'nin NATO'daki liderliğinden feragat etme ve Avrupa'daki askeri birliklerini geri çekmeye başlama kararını aldığını bildirdi.
Bu gelişmeler, geçtiğimiz hafta Trump ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy arasında yaşanan gerginliğin ardından gündeme geldi. Trump, Oval Ofis'teki bir toplantıda Zelenskiy ile yaşadığı tartışmanın ardından, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımı geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı. Bu durum, Batılı müttefikler arasında kaygılara neden oldu.
ZELENSKİY KRİZİ KARARI ALMASINI TETİKLEDİ
Beyaz Saray, Ukrayna'ya yapılan askeri yardımın gözden geçirildiğini ve bu yardımların çözüm sürecine katkı sağlayıp sağlamadığının değerlendirileceğini bildirdi. Uzmanlar, bu yardımın yeniden başlamaması durumunda Ukrayna'nın önemli askeri malzeme stoklarının tükenebileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.
Daily Mail'e göre Trump, Zelenskiy ile ilişkilerin gerginleşmesinin ardından, NATO'nun geleceğini daha çok sorgulamaya başladı. ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığını azaltmaya yönelik adımlar atması beklenirken, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, kıta güvenliğini artırmak için 660 milyar sterlinlik bir savunma planı önerdi.
"NATO'NUN TEMELLERİ SARSILABİLİR": RUSYA İLE YENİ DÖNEM Mİ?
Eski MI6 şefi Sir John Sawers, Trump'ın NATO'daki liderlikten feragat etmesinin Baltık ülkeleri gibi NATO üyesi ülkeler için "sınır ihlalleri" riski taşıyabileceğini belirtti. Ayrıca, Trump'ın, Rusya'nın NATO'nun "bir saldırı tümüne saldırıdır" ilkesini test etmek için yeni hamlelerde bulunabileceği konusunda endişeler dile getirildi.
Trump yönetiminin NATO'dan ayrılma kararı, Avrupa'da yeni bir güvenlik dinamiği oluşturabilir. Bu adımlar, yalnızca NATO'nun geleceğini değil, aynı zamanda ABD'nin Rusya ile olan ilişkilerinde de yeni bir dönemin başlamasına yol açabilir. Trump, Ukrayna'daki barış sürecini desteklemek için ekonomik yaptırımların kaldırılabileceğini ve Amerikan firmalarının Ukrayna'nın nadir minerallerini kullanmasına izin verebileceğini belirtti.
AVRUPA'DA ENDİŞE DERİNLEŞECEK
Trump yönetiminin NATO'dan ayrılması ve Avrupa güvenliği üzerindeki rolünü yeniden şekillendirmesi, önümüzdeki dönemde uluslararası ilişkilerde önemli değişimlere yol açabilir. ABD'nin Avrupa'daki askeri varlığının azalması, Ukrayna için bile ortak karar alamayan Avrupa'nın kendi güvenliğini sağlamak adına bağımsız stratejiler geliştirmesini zorunlu kılabilir.
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