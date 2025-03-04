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Netanyahu'ya öfke büyüyor! İsrail'de meclis birbirine girdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.03.2025 09:03 Güncelleme: 04.03.2025 09:11
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Netanyahu’ya öfke büyüyor! İsrail’de meclis birbirine girdi

İsrail Meclisi'nde, 7 Ekim’deki güvenlik zafiyetini araştırmak üzere devlet soruşturma komisyonu kurulması için oturum düzenlendi. Ancak rehine yakınlarının genel kurul salonuna girişi engellenince tansiyon yükseldi. Güvenlik güçleriyle esir aileleri arasında sert tartışmalar ve arbede yaşandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Knesset'te yapacağı konuşma öncesinde, rehine yakınları ile meclis güvenlik görevlileri arasında gerginlik tırmandı. Rehine yakınlarının genel kurul salonuna alınmaması üzerine arbede çıktı, en az iki kişi yaralandı.

REHİNE AİLELERİ ENGELLENDİ

The Jerusalem Post'un haberine göre, güvenlik güçleri 7 Ekim saldırısına ilişkin bir devlet soruşturma komisyonu kurulmasını talep eden rehine ailelerinin bazılarını içeri almadı. Aileler, "Hiçbir aile diğerinden farklı değil, hepimizin içeri girmesi gerekiyor!" diyerek karara tepki gösterdi.

Foto: The Jerusalem PostFoto: The Jerusalem Post

Yaşanan itiş kakış sırasında, 7 Ekim saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin babası olan Şimon Buskila baygınlık geçirdi ve sağlık ekipleri müdahale etti.

"BİZE CEVAP BORÇLUSUNUZ"

Oturuma katılan rehine yakınlarından Eyal Eshel, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Siz, askeri ve siyasi liderler, bize cevap borçlusunuz! Bu sorumluluğu uzun zaman önce almalıydınız. Buraya, başbakanın gözlerinin içine bakarak devlet soruşturma komisyonu talep etmeye geldik!" dedi.

Bir başka rehine yakını ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün kırıldım... Yakınlarını kaybeden ailelere böyle mi davranılıyor? Bize layık görülen yer burası mı?"

Foto: The Jerusalem PostFoto: The Jerusalem Post

SERBEST BIRAKILAN ESİRLERDEN MEKTUP

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Chili Tropper, serbest bırakılan İsrailli rehine Yarden Bibas'ın Netanyahu'ya hitaben yazdığı mektubu meclis oturumunda okudu. Bibas mektubunda, "Sayın Başbakan, siz ve hükümetiniz hâlâ sorumluluk almadınız. İsrail vatandaşları af dilerken, hükümet yetkilileri hesap vermekten kaçınıyor." ifadelerini kullandı.

Ulusal Birlik Başkanı Benny Gantz ise 7 Ekim saldırısında hayatını kaybeden Mapal Adam'ın kardeşi Yarden Adam'ın Netanyahu'ya yazdığı bir başka mektubu okudu. Adam, "Kalbinizin derinliklerinde bir devlet soruşturma komisyonunun kaçınılmaz olduğunu biliyorsunuz. Tek soru şu: Oraya varana kadar İsrail toplumuna ve özellikle bize daha ne kadar acı çektireceksiniz?" diye sordu.

Foto: The Jerusalem PostFoto: The Jerusalem Post

NETANYAHU'DAN SORUŞTURMA KOMİSYONUNA RET

Netanyahu'nun oturum boyunca tüm konuşmaları takip etmesi ve oturum sonunda 7 Ekim'e ilişkin devlet soruşturma komisyonu kurulmasını neden reddettiğine dair soruları yanıtlaması bekleniyordu.

Ancak İsrail Başbakanı, savaşın devam ettiğini gerekçe göstererek, siyasi liderlerin şu aşamada soruşturulmasına karşı çıkmaya devam ediyor.

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