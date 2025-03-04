Netanyahu’ya öfke büyüyor! İsrail’de meclis birbirine girdi

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Yaşanan itiş kakış sırasında, 7 Ekim saldırısında hayatını kaybedenlerden birinin babası olan Şimon Buskila baygınlık geçirdi ve sağlık ekipleri müdahale etti.

"BİZE CEVAP BORÇLUSUNUZ"

Oturuma katılan rehine yakınlarından Eyal Eshel, meclis kürsüsünden yaptığı konuşmada, "Siz, askeri ve siyasi liderler, bize cevap borçlusunuz! Bu sorumluluğu uzun zaman önce almalıydınız. Buraya, başbakanın gözlerinin içine bakarak devlet soruşturma komisyonu talep etmeye geldik!" dedi.

Bir başka rehine yakını ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Bugün kırıldım... Yakınlarını kaybeden ailelere böyle mi davranılıyor? Bize layık görülen yer burası mı?"