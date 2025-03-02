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İsrail'den alçak Gazze kararı! Ateşkes bitti Yardımlar durdu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 02.03.2025 10:19 Güncelleme: 02.03.2025 10:51
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İsrail’den alçak Gazze kararı! Ateşkes bitti Yardımlar durdu

İsrail, Hamas ile ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesiyle Gazze Şeridi'ne insani yardım girişlerini durdurduğunu açıkladı.

İsrail ile Hamas arasaında 19 Ocak'ta imzalanan Gazze anlaşmasının ilk aşaması sona erdi.

ABD'li yetkililer ateşkesin Ramazan ayı boyunca süreceğini bildirirken İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu sabah itibariyle Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişinin durdurulmasına karar verdiği kaydedildi.

İSRAİL'DEN HAMAS BAHANESİ

İnsani yardımların durdurulmasına, anlaşmanın 42 günlün birinci aşamasının dün itibariyle sona ermiş olması ve Hamas'ın İsrail'in kabul ettiği görüşmelere devam edilmesine ilişkin ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un taslağını kabul etmemesi gerekçe gösterildi.

İsrail, esirlerin serbest bırakılması sağlanmadan ateşkese devam etmeyeceği tehdidinde bulundu.

HAMAS'TAN SER TEPKİ

Hamas ise İsrail'in aldığı alçak karara tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "Netanyahu'nun insani yardımı durdurma kararı ucuz bir şantaj ve anlaşmaya darbedir." denildi.

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İsrail’den alçak Gazze kararı! Ateşkes bitti Yardımlar durdu İsrail’den alçak Gazze kararı! Ateşkes bitti Yardımlar durdu İsrail’den alçak Gazze kararı! Ateşkes bitti Yardımlar durdu
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