Zırhlı kapılar, kilitli hücreler, gizli tüneller... Suriye’de gizemli yeraltı odaları bulundu

Esad rejiminin en korkulan askeri birimlerinden biri yıllarca ülkeyi kontrol etti ve halkın kaynaklarını sömürdü. Ancak rejimin çöküşüyle birlikte, bir zamanlar elitlerin yuvası olan bu üsler yağmalandı ve ardında inanılmaz belgeler bıraktı.

ESAD'IN KARDEŞİNDEN GÖRÜLMEMİŞ SOYGUN

Bu belgeler, devrik lider Beşşar Esad'ın kardeşi Mahir Esad ve yakın çevresinin, Suriye'yi nasıl bir servet kaynağına çevirdiğini gözler önüne serdi. Ülke neredeyse 14 yıldır iç savaşla boğuşurken, Mahir Esad ve adamları lüks içinde yaşadı.