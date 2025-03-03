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İran'da dikkat çeken istifa: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif mektubunu sundu

AA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 03.03.2025 00:36
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İran’da dikkat çeken istifa: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif mektubunu sundu

İran'da Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın kabinesidne hareketlilikler yaşanıyor. Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti'nin Meclis tarafından azledilmesinden ardından İran'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif istifa etti.

İran'ın Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cevad Zarif'in istifa ettiği öğrenildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif, istifa mektubunu Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a sundu.

İRAN MECLİSİ'NDE DİKKAT ÇEKEN HAREKETLİLİK

Pezeşkiyan'ın Zarif'in istifa mektubuna henüz yanıt vermediği belirtildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif'in istifasının Ekonomi Bakanı Abdunnasır Himmeti'nin Meclis tarafından azledilmesinden sonra gelmesi dikkati çekti. Ekonomideki sorunlara karşı etkisiz kalmakla suçlanan Himmeti dün Meclis tarafından azledilmişti.

Fotoğraf- AA ArşivFotoğraf- AA Arşiv

Eski Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani döneminde 2013-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Zarif, 2015'te imzalanan nükleer anlaşmanın mimarlarındandı. Zarif, ağustosta Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan tarafından Stratejik İşlerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmıştı.

AĞUSTOS AYINDA DA İSTİFA SİNYALİNDE BULUNDU

Aşırı muhafazakar grupların hedefinde olan Zarif, hükümetin Mecliste güven oyu aldığı ağustosta da istifa ettiği imasında bulunmuş ancak daha sonra görevine devam etmişti.

Zarif son olarak ocakta İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) başörtüsü yasağı ve Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırılarına ilişkin yaptığı açıklamaları nedeniyle ülkedeki aşırı muhafazakar grupların tepkisini çekmişti. Zarif aleyhinde Tahran ve Meşhed'de bazı gruplar tarafından gösteriler düzenlenmişti.

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İran’da dikkat çeken istifa: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif mektubunu sundu İran’da dikkat çeken istifa: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif mektubunu sundu İran’da dikkat çeken istifa: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Zarif mektubunu sundu
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