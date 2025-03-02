İtalya Başbakanı Meloni'den uyarı! Ukrayna konusunda Avrupa bölünebilir
İtaya Başbakanı Giorgia Meloni, Ukrayna konusunda kıtanın bölünebileceğine işaret ederek 'Batı'nın bölünme riskinden kaçınmamız çok önemli. İngiltere ve İtalya'nın köprü kurmada önemli bir rol oynayabileceğine inanıyorum.' dedi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın ev sahipliğinde düzenlenen ve büyük bir heyecanla beklenen savunma zirvesine katılmak üzere Pazar günü Downing Caddesi'ne geldi.
İngiliz medyasına konuşan Meloni, bu anın "değerli" olduğunu belirterek, böylesine zorlu zamanlarda uluslar arası diyalog ve koordinasyonun önemini vurguladı.
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ortasında Ukrayna'da "adil ve kalıcı bir barış" sağlanmasına yönelik ortak kararlılığın altını çizen Trump, Batı'nın Ukrayna'yı destekleme ve bölünmeyi önleme çabalarında birlik içinde olması gerektiğini vurguladı.
"İNGİLTERE VE İTALYA KÖPRÜ OLABİLİR"
Meloni, "Hepimiz Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışın sağlanması için çabalıyoruz, bu hedefe hepimiz çok bağlıyız" dedi.
Meloni, "Batı'nın bölünme riskinden kaçınmamız çok önemli. İngiltere ve İtalya'nın köprü kurmada önemli bir rol oynayabileceğine inanıyorum." diye ekledi.
İTALYA'NIN SAVUNMA HARCAMALARI NATO'NUN HEDEFİNİN ALTINDA
Starmer da İtalyan liderle görüşme fırsatını "harika" olarak nitelendirerek, her iki ülkenin de küresel meselelere benzer bir zihniyetle yaklaştığını söyledi.
İtalya'nın önemli bir borç yüküyle boğuştuğu bir dönemde, Meloni hükümeti savunma harcamalarının 2027 yılına kadar ülke GSYİH'sinin %1,61'ine ulaşacağını öngörüyor.
Ancak bu rakam, NATO'nun şu anki yüzde 2 hedefinin altında kalıyor. ABD Başkanı Donald Trump, bu oranın yüzde 5'e çıkarılmasını defalarca savunmuştu.
Buna rağmen Meloni, Trump yönetimiyle güçlü bağlarını sürdürdü ve özellikle savunma konularında kendisini Avrupa ile ABD arasında potansiyel bir köprü olarak konumlandırdı.
STARMER'DAN SAVUNMAYA HARCAMA ÇAĞRISI GELEBİLİR
Meloni ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in savunma harcamalarının AB bütçe sınırlarından çıkarılması yönündeki önerisine de destek verdi. Bu adımın İtalya'ya mali taahhütlerinde daha fazla esneklik sağlayabileceği belirtiliyor.
Starmer ise İngiltere'nin savunma harcamalarını Nisan 2027'ye kadar GSYİH'nın yüzde 2,3'ünden yüzde 2,5'e çıkarmayı taahhüt etti.
İngiltere Başbakanı'nın zirveyi, diğer Avrupa ülkelerini de savunma bütçelerini artırmaya çağırmak için kullanması bekleniyor.
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