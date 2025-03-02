İtalya Başbakanı Meloni’den uyarı! Ukrayna konusunda Avrupa bölünebilir

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İTALYA'NIN SAVUNMA HARCAMALARI NATO'NUN HEDEFİNİN ALTINDA

Starmer da İtalyan liderle görüşme fırsatını "harika" olarak nitelendirerek, her iki ülkenin de küresel meselelere benzer bir zihniyetle yaklaştığını söyledi.

İtalya'nın önemli bir borç yüküyle boğuştuğu bir dönemde, Meloni hükümeti savunma harcamalarının 2027 yılına kadar ülke GSYİH'sinin %1,61'ine ulaşacağını öngörüyor.

Ancak bu rakam, NATO'nun şu anki yüzde 2 hedefinin altında kalıyor. ABD Başkanı Donald Trump, bu oranın yüzde 5'e çıkarılmasını defalarca savunmuştu.

Buna rağmen Meloni, Trump yönetimiyle güçlü bağlarını sürdürdü ve özellikle savunma konularında kendisini Avrupa ile ABD arasında potansiyel bir köprü olarak konumlandırdı.

STARMER'DAN SAVUNMAYA HARCAMA ÇAĞRISI GELEBİLİR

Meloni ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in savunma harcamalarının AB bütçe sınırlarından çıkarılması yönündeki önerisine de destek verdi. Bu adımın İtalya'ya mali taahhütlerinde daha fazla esneklik sağlayabileceği belirtiliyor.

Starmer ise İngiltere'nin savunma harcamalarını Nisan 2027'ye kadar GSYİH'nın yüzde 2,3'ünden yüzde 2,5'e çıkarmayı taahhüt etti.

İngiltere Başbakanı'nın zirveyi, diğer Avrupa ülkelerini de savunma bütçelerini artırmaya çağırmak için kullanması bekleniyor.