İsrail hükümeti ateşkes sürecini 900 kez ihlal etti
Hamas ve İsrail arasında yapılan ve 19 Ocak'ta başlayan esir takası sürecinde kanlı İsrail ordusunun en az 900 kez ateşkesi ihlal ederek yüzlerce Filistinlinin ölmesine ve yaralanmasına neden olduğu belirtildi.
Gazze hükümeti, Hamas ve İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasında kanlı siyonist rejimin en az 900 kez anlaşmayı ihlal ettiğini bildirdi. 11 ayın sultanı Ramazan ayına girmemizle birlikte ateşkes anlaşmanın 42 günlük birinci aşaması dün itibarıyla son buldu. İsrail tarafından Ramazan ayı boyunca Gazze Şeridi'ne her türlü yardım malzemelerinin giriş ve çıkışının durdurulmasına karar verildiği duyuruldu.
900 KEZ ATEŞKES İHLAL EDİLDİ
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyonist rejiminin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını en az 900 kez ihlal ettiğini açıkladı.
Sevabite, ateşkesi ihlal eden kanlı İsrail ordusuna ilişkin "İşgalcinin ihlalleri kapsamında hava saldırıları ve topçu atışları oldu, insansız hava araçlarının (İHA) yoğun uçuşları oldu, insani yardımların girişi engellendi, vatandaşların üzerine ateş açıldı, evler yıktırıldı ve araçlar hedef alındı." dedi.
İsrail'in ateşkes ihlalleri kapsamında Gazze Şeridi'ne akaryakıtın girişine de izin verilmediğini aktaran Sevabite, "İşgalci ayrıca ağır iş makineleri ve sivil savunma ekiplerinin kullanabileceği araçların girişini engellediği gibi 260 bin konteyner ev ve çadırın girişine de engel oldu." ifadelerini kullandı. Sevabite, uluslararası toplum ve arabulucu ülkelere, İsrail'in devam eden ihlallerini durdurma çağrısında bulundu.
ATEŞKESİN BİRİNCİ AŞAMASI SONA ERDİ
Hamas ile kanlı siyonist rejiminin esir takası ve ateşkes anlaşması 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamında 27 Ocak Pazartesi günü, Netzarim Koridoru Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin güneyden kuzeye geçişine açılmış, İsrail ordusu 9 Şubat'ta Netzarim Koridoru'ndan çekilmişti.
Gazze Şeridi ile Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı, İsrail ordusunun 8 ay süren işgalinin ardından 1 Şubat'ta hasta ve yaralıların tahliyesi için açılmıştı. Anlaşmanın birinci aşamadaki esir takaslarında, İsrail hapishanelerindeki 1700'ün üzerinde Filistinli esir serbest bırakılırken Gazze'deki 25'i sağ, 8'i ölü olmak üzere toplamda 33 İsrailli esir teslim edildi. Ayrıca Gazze'deki 5 Taylandlı esir de salıverildi.
Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşaması 1 Mart'ta sona erdi. Anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerinin, 3 Şubat'ta başlaması gerekiyordu. İsrail basınına göre, Başbakan Binyamin Netanyahu ikinci aşama müzakerelerinin başlamasını engelledi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yardım malzemelerin giriş çıkışına izin verilmeyeceğini duyurmasının ardından Hamas karara sert tepki göstererek "Savaş suçu işlendiğini ve ateşkes anlaşmasına bir darbe olduğunu" belirtti.
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