İsrail hükümeti ateşkes sürecini 900 kez ihlal etti

Gazze hükümeti, Hamas ve İsrail'in 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasında kanlı siyonist rejimin en az 900 kez anlaşmayı ihlal ettiğini bildirdi. 11 ayın sultanı Ramazan ayına girmemizle birlikte ateşkes anlaşmanın 42 günlük birinci aşaması dün itibarıyla son buldu. İsrail tarafından Ramazan ayı boyunca Gazze Şeridi'ne her türlü yardım malzemelerinin giriş ve çıkışının durdurulmasına karar verildiği duyuruldu.

900 KEZ ATEŞKES İHLAL EDİLDİ

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, siyonist rejiminin Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasını en az 900 kez ihlal ettiğini açıkladı.

Sevabite, ateşkesi ihlal eden kanlı İsrail ordusuna ilişkin "İşgalcinin ihlalleri kapsamında hava saldırıları ve topçu atışları oldu, insansız hava araçlarının (İHA) yoğun uçuşları oldu, insani yardımların girişi engellendi, vatandaşların üzerine ateş açıldı, evler yıktırıldı ve araçlar hedef alındı." dedi.

İsrail'in ateşkes ihlalleri kapsamında Gazze Şeridi'ne akaryakıtın girişine de izin verilmediğini aktaran Sevabite, "İşgalci ayrıca ağır iş makineleri ve sivil savunma ekiplerinin kullanabileceği araçların girişini engellediği gibi 260 bin konteyner ev ve çadırın girişine de engel oldu." ifadelerini kullandı. Sevabite, uluslararası toplum ve arabulucu ülkelere, İsrail'in devam eden ihlallerini durdurma çağrısında bulundu.