İngiltere ve Fransa düğmeye bastı! Ukrayna’yla ortak çalışacaklar: Savaşı bitireceğiz

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron (REUTERS)



"PUTIN'E GÜVENEMEM! BU YÜZDEN GARANTİ İSTİYORUM"



Başta Ukraynalılar olmak üzere kimsenin savaşın devamını arzulamadığını kaydeden Starmer, "Bu bizim ulusal çıkarlarımıza da uygun değil." ifadesini kullandı.



İngiltere Başbakanı Starmer, Trump'ın Ukrayna'da savaşı sona erdireceğini savunduğu anlaşmasının kalıcı barışı hedeflediğini söyleyerek, kendisiyle bu anlaşmayı geçen haftaki görüşmelerinde ele aldıklarını anlattı.

Starmer, herhangi bir anlaşma hakkında Zelenskiy'nin endişelerine de yer vererek, "Bozulacak bir anlaşma yapamazsınız. Başkan Zelenskiy'nin de endişesi bu. Gayet de açıkça bunu söylüyor. Bundan önce Minsk Anlaşmaları vardı ancak sözler tutulmadı. Zelenskiy, uyulacak bir anlaşma olması konusunda haklı. Bir anlaşma yapılacaksa bu anlaşmanın korunması için gereken garantileri genişçe ele aldık." dedi.



Ukrayna hakkında bir görüşmenin Ukrayna'sız yapılamayacağını tekrarlayan Starmer, "Bir anlaşma olacaksa bu anlaşmanın çatışmaları durdurması ve korunması gerek. Eğer geçici bir duraklama olacaksa Putin geri gelecektir. Geçmişte yaşandı. Bu riskin bulunduğunu düşünüyorum. Bu yüzden anlaşmanın kalıcı olduğundan, geçici olmadığından emin olmalıyız." sözlerini sarf etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer (AFP)



"Putin'e güvenmem, bu yüzden güvenlik garantisi istiyorum." ifadesini kullanan Starmer, Putin'in "daha önce tekrar saldırıya geçtiğini kanıtladığını" dile getirdi.



İngiltere Başbakanı Starmer, "Birkaç ay veya yıl sonra bozulacak bir anlaşmanın hiçbir anlamı yok." açıklamasında bulundu.



"AVRUPA İLE ABD ARASINDA BİR SEÇİM YAPMALISIN"



Öte yandan Zelenskiy ve Trump'a barış anlaşmasının sağlanması konusunda güvendiğini dile getiren Starmer, son dönemdeki çelişkili söylemlerine rağmen Trump'ın "motivasyonunun kalıcı barış olduğuna inandığını" belirtti.



Starmer, ABD ve İngiltere arasındaki ilişkilere de değinerek, "ABD ile İngiltere arasındaki ilişki dünyanın herhangi iki ülkesi arasındaki en yakın ilişkidir; savunmamız, güvenliğimiz, istihbaratımız dünyanın başka hiçbir yerinde görülmeyen bir şekilde birbirine bağlıdır." diye konuştu.



Son dönemde ABD-İngiltere ilişkileri bağlamında kamuoyunda bir "endişenin" olduğunu kabul eden Starmer, birçok kişinin kendisine "Avrupa veya ABD arasında bir seçim yapması gerektiğini" söylediğini kaydetti.