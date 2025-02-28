Bilal Erdoğan’dan Şam’a ziyaret!

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Heyet, Suriye'nin başkentinde ilk olarak Şam Valiliği'ni ziyaret ederek, Şam Valisi Mahir Mervan ile görüştü. Bilal Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, iki ülke ve halkları arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiklerini ve Başkan Erdoğan'ın arzusu olan bu ziyaretin Suriye'deki gelişmelere verdiği önemin göstergesi olduğunu söyledi.

Suriye ile ilişkileri güçlendirmek istediklerini dile getiren Erdoğan, "Her alanda ne tecrübemiz varsa Suriyeli kardeşlerimizin hizmetine sunmaya hazırız." dedi. Erdoğan, Suriye'nin önemli bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, bu süreçte eğitim başta olmak üzere birçok alanda Şam'a destek olmaya hazır olduklarının altını çizdi. Bilal Erdoğan, Suriye'de Osmanlı eserlerinin aslına uygun ve emin ellerde restore edilmesinin önemine de dikkati çekti.