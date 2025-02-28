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Hindistan’da çığ felaketi! Onlarca kişi kayıp: Kurtarma çalışmaları sürüyor

DHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.02.2025 16:52
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Hindistan’da çığ felaketi! Onlarca kişi kayıp: Kurtarma çalışmaları sürüyor

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde günlerdir etkili olan kar yağışı çığ felaketine yol açtı. Çin'in Tibet Özerk Bölgesi sınırında meydana gelen olayda 57 kişinin çığ altında kaldığı, başlatılan kurtarma çalışmalarında ise bunlardan 16’sının sağ kurtarıldığı açıklandı.

Kış mevsiminin sert geçtiği Uttarakhand eyaletinde, kuzeydeki bir yola çığ düştü. Onlarca yolcunun çığın altında kaldığı belirtilirken, yetkililer bölgede arama kurtarma çalışmalarına başladı.

ULAŞIM TAMAMEN KAPANDI!

Hindistan'da 57 kişinin çığ altında kaldığını ve bunlardan 16'sının kurtarıldığını kaydederek, bölgeye ulaşımın olmadığını bildirdi. Hava koşullarının kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını vurgulayan yetkililer, kayıp 41 kişinin bulunması için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

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Hindistan’da çığ felaketi! Onlarca kişi kayıp: Kurtarma çalışmaları sürüyor Hindistan’da çığ felaketi! Onlarca kişi kayıp: Kurtarma çalışmaları sürüyor Hindistan’da çığ felaketi! Onlarca kişi kayıp: Kurtarma çalışmaları sürüyor
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