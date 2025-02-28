"Hattatların Reisi" Hasan Çelebi için Ürdün'de taziye defteri açıldı
Dünyanın birçok camiinde imzası bulunan ve 'Hattatların Reisi' olarak anılan hat sanatçısı Hasan Çelebi 24 Şubat günü hayatını kaybetti. Son büyük projeleri arasında Büyük Çamlıca Camii ve Malezya'daki Sendayan Camii'nde hat çalışmaları bulunan Çelebi, uzun süredir devam eden rahatsızlığıyla mücadele ediyordu. Çelebi'nin vefatı sonrası Ürdün'de taziye defteri açıldı. Düzenlenen taziye törenine birçok hattat ve akademisyenin yanı sıra ülkede yaşayan Türkler de katıldı.
Hattatların Reisi olarak anılan hat sanatçısı Hasan Çelebi, geçtiğimiz gün uzun süredir devam eden rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Dünyadaki pek çok camiiye imzasını atan Çelebi'nin vefatı büyük üzüntüye neden oldu.
HATTATLARIN REİSİ ÜRDÜN'DE UNUTULMADI
Hattatların Reisi için Ürdün'ün başkenti Amman'daki Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen taziye töreninde, Hasan Çelebi için taziye defteri açıldı. Çelebi için organize edilen törende Ürdünlü birçok hattat, yazar ve akademisyenin yanı sıra bu ülkede yaşayan Türkler de katıldı
"NESİLLERE DERS VERDİ"
Hattat Çelebi'den icazetli ilk Ürdünlü hattat olduğunu dile getiren Prof. Dr. Nassar Mansur, "Üstat Hasan Çelebi ile 1985'te tanıştım. Burada Amman'da sergi açmıştı ve çok güzel bir sergiydi. O zaman gençtik ve hat sanatının çok değerli bir üstadı ve Hamid Aytaç'ın öğrencisi ile tanışıyorduk. Bu bizim için büyük bir şerefti ve bu üstat Çelebi ile tanışmamız için büyük bir fırsattı." ifadelerini kullandı.
Çelebi'den 1997'de hat dersleri almaya başladığını kaydeden Mansur, "Üstat Çelebi'nin hat sanatı konusunda hepimizin üzerinde büyük emekleri var, nesillere ders verdi. Çin'den Japonya'ya, ABD'ye, Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'ya kadar Arap dünyasında ve dünya genelinde çok sayıda öğrenci yetiştirdi." dedi.
"HERKESİN ÜZERİNDE ÇOK BÜYÜK HAKKI VAR"
Mansur, yüzlerce öğrencisi olan Çelebi'nin, bu dönemde Arap hat sanatını öğrenen herkesin üzerinde çok büyük hakkı bulunduğunu vurguladı.
YEE Amman Koordinatörü Ensar Fırat ise büyük üstat Hasan Çelebi için taziye defteri açtıklarını belirterek, "Ürdün'de, tıpkı Arap ve İslam dünyasının birçok yerinde olduğu gibi büyük üstadımızın çok sayıda öğrencisi ve seveni var. Biz de enstitü olarak burada sevenlerini ağırladık ve taziye dileklerini kabul etmiş olduk." ifadelerini kullandı.
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