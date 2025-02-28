"Hattatların Reisi" Hasan Çelebi için Ürdün'de taziye defteri açıldı

Hattatların Reisi olarak anılan Hasan Çelebi için Ürdün'de taziye defteri açıldı. (AA)

"NESİLLERE DERS VERDİ"

Hattat Çelebi'den icazetli ilk Ürdünlü hattat olduğunu dile getiren Prof. Dr. Nassar Mansur, "Üstat Hasan Çelebi ile 1985'te tanıştım. Burada Amman'da sergi açmıştı ve çok güzel bir sergiydi. O zaman gençtik ve hat sanatının çok değerli bir üstadı ve Hamid Aytaç'ın öğrencisi ile tanışıyorduk. Bu bizim için büyük bir şerefti ve bu üstat Çelebi ile tanışmamız için büyük bir fırsattı." ifadelerini kullandı.

Çelebi'den 1997'de hat dersleri almaya başladığını kaydeden Mansur, "Üstat Çelebi'nin hat sanatı konusunda hepimizin üzerinde büyük emekleri var, nesillere ders verdi. Çin'den Japonya'ya, ABD'ye, Kuzey Afrika'ya, Orta Doğu'ya kadar Arap dünyasında ve dünya genelinde çok sayıda öğrenci yetiştirdi." dedi.

"HERKESİN ÜZERİNDE ÇOK BÜYÜK HAKKI VAR"

Mansur, yüzlerce öğrencisi olan Çelebi'nin, bu dönemde Arap hat sanatını öğrenen herkesin üzerinde çok büyük hakkı bulunduğunu vurguladı.

YEE Amman Koordinatörü Ensar Fırat ise büyük üstat Hasan Çelebi için taziye defteri açtıklarını belirterek, "Ürdün'de, tıpkı Arap ve İslam dünyasının birçok yerinde olduğu gibi büyük üstadımızın çok sayıda öğrencisi ve seveni var. Biz de enstitü olarak burada sevenlerini ağırladık ve taziye dileklerini kabul etmiş olduk." ifadelerini kullandı.