Avrupa ile ABD arasındaki savaş iyice kızıştı! Fransız dergiden flaş iddia: Trump KGB ajanıydı!

ABD'nin yeni yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ile yaşadığı siyasi kriz giderek derinleşmeye devam ediyor.

Trump yönetiminin önce savunmaya harcama yapmadıkları ve ABD'den faydalandıkları eleştirileriyle başlayan ve NATO'dan çekilme tehditleriyle başlayan kriz, Trump'ın ekibinin Rusya Ukrayna savaşı müzakerelerini yürütürken AB'yi saf dışı bırakmasıyla doruk noktasına ulaşmıştı.

Dün AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas 'ın ABD Dışişleri Baknaı Marco Rubio ile gerçekleştireceği zirvenin Washington yönetimi tarafından sebep bildirilmeden son dakika iptali siyasi krizin ilk sinyalini verirken bugün Başkan Trump, AB'nin ABD'yi kazıklamak için kurulduğunu savundu ve "Ama artık ben Başkanım." diyerek en az yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını belirtti.

Tüm bunlar yaşanırken Fransa'nın ünlü haftalık dergisi, Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye yakın olan Trump'la ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

LE POINT'TEN ÇOK KONUŞULACAK DOSYA: TRUMP VE MOSKOVA BAĞLANTISI!

Fransa'nın önde gelen haftalık dergilerinden Le Point, bu hafta kapağına ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıdı. Derginin 15 sayfalık özel dosyasında, Trump'ın Moskova ile olası bağları mercek altına alındı.