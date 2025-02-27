Avrupa ile ABD arasındaki savaş iyice kızıştı! Fransız dergiden flaş iddia: Trump KGB ajanıydı!
ABD ile Avrupa Birliği arasında ekonomik ve siyasi gerilim tırmanırken, Fransız Le Point dergisi gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı. Dergi, bu haftaki kapağında ABD Başkanı Donald Trump’ı manşete taşıyarak, onu 'Moskova’nın Adamı' ilan etti. Le Point’in haberine göre, Trump’ın geçmişte Sovyetler Birliği’nin istihbarat servisi KGB için çalıştığı öne sürüldü. Dahası, KGB’nin Trump’a “Krasnov” kod adını verdiği ve onu yıllarca kendi saflarında kullandığı iddia edildi. Bu çarpıcı iddialar, ABD-AB hattında ipleri daha da gerebilir mi? Moskova ve Washington’dan nasıl tepkiler gelecek? Dünya siyasetinde yeni bir kriz mi kapıda? İşte ayrıntılar...
ABD'nin yeni yönetiminin Avrupa Birliği (AB) ile yaşadığı siyasi kriz giderek derinleşmeye devam ediyor.
Trump yönetiminin önce savunmaya harcama yapmadıkları ve ABD'den faydalandıkları eleştirileriyle başlayan ve NATO'dan çekilme tehditleriyle başlayan kriz, Trump'ın ekibinin Rusya Ukrayna savaşı müzakerelerini yürütürken AB'yi saf dışı bırakmasıyla doruk noktasına ulaşmıştı.
Dün AB Dış Politika Şefi Kaja Kallas 'ın ABD Dışişleri Baknaı Marco Rubio ile gerçekleştireceği zirvenin Washington yönetimi tarafından sebep bildirilmeden son dakika iptali siyasi krizin ilk sinyalini verirken bugün Başkan Trump, AB'nin ABD'yi kazıklamak için kurulduğunu savundu ve "Ama artık ben Başkanım." diyerek en az yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağını belirtti.
Tüm bunlar yaşanırken Fransa'nın ünlü haftalık dergisi, Rusya devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeye yakın olan Trump'la ilgili flaş bir iddia ortaya attı.
LE POINT'TEN ÇOK KONUŞULACAK DOSYA: TRUMP VE MOSKOVA BAĞLANTISI!
Fransa'nın önde gelen haftalık dergilerinden Le Point, bu hafta kapağına ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıdı. Derginin 15 sayfalık özel dosyasında, Trump'ın Moskova ile olası bağları mercek altına alındı.
KGB AJANI MIYDI?
Le Point'in iddiasına göre, Trump 1980'li yıllarda Sovyet istihbarat servisi KGB tarafından yönlendirilmiş olabilir. Dergi, Trump'ın geçmişine dair çarpıcı detaylar paylaştı.
ESKİ KGB AJANINDAN SANSASYONEL İDDİA
Bu iddiaların kaynağı, 1990'ların başında Fransa'ya sığınan eski KGB ajanı Sergey Jirnov. Jirnov, Trump'ın KGB ile bağlantısını, Sovyet istihbaratının altıncı dairesinde görev yapmış Elnur Musayev'e dayandırıyor.
"KRASNOV" KOD ADIYLA GÖREV YAPTI MI?
Kazakistan'ın eski Güvenlik Komitesi Başkanı Musayev'e göre, KGB, Trump'ı "Krasnov" kod adıyla kayıt altına aldı ve iş dünyasındaki etkisini kullanarak onu bilgi toplama amaçlı yönlendirdi.
Sovyetler Birliği döneminde zengin Batılı iş insanlarını istihbarat kaynağı haline getirmek, KGB'nin en önemli stratejilerinden biriydi. Bu iddiaların Washington ve Moskova'da nasıl yankı bulacağı ise henüz bilinmiyor.
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