Yüksek tarifeler yolda! Trump’tan AB’ye: ABD’yi mahvetmek için kuruldular

ABD Başkanı Donald Trump (AFP)



"AVRUPA BİRLİĞİ ABD'Yİ MAHVETMEK İÇİN KURULDU"



AB'ye yönelik gümrük vergilerinin hangi seviyede uygulanacağına dair soru üzerine Trump, "Bir karar verdik, çok yakında açıklayacağız ve genel anlamda yüzde 25 olacak. Bu otomobiller ve diğer şeylere uygulanacak. Avrupa Birliği, ABD'yi mahvetmek için kuruldu ama şimdi ben başkanım." dedi.



Trump, AB'nin misilleme yapmaya çalışabileceğini ancak bunun başarılı olmayacağını ifade ederek, bu durumda artık oradan ithalat yapmayacaklarını kaydetti.



TARİFELERİN ZAMANLAMASI DİKKAT ÇEKTİ



Trump'ın Kanada ve Meksika'ya yönelik tarifeleri durdurmayacağını söylemesi ancak aynı zamanda bunların 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini açıklaması kafa karışıklığına neden oldu.



ABD Başkanı, 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 gümrük vergisi getirmişti. Tarifelerin 4 Şubat'ta yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

TRUMP O TARİHİ İŞARET ETMİŞTİ



Trump, tarifelerin yürürlüğe girmesinden bir gün önce sınır güvenliklerini artırmaları karşılığında Kanada ve Meksika'ya getirilen tarifelerin 30 gün süreyle durdurulduğunu açıklamıştı.



ABD Başkanı Trump, daha önce karşılıklı tarifeler ve bazı sektörlere yönelik gümrük vergileri için 2 Nisan tarihine işaret etmişti.