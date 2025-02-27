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Epstein gizeminde geri sayım! Pedofili milyarderler bugün açıklanacak

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 27.02.2025 17:22 Güncelleme: 27.02.2025 17:33
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Epstein gizeminde geri sayım! Pedofili milyarderler bugün açıklanacak

ABD Adalet Bakanlığı, cinsel istismar ve insan kaçakçılığıyla suçlanan ve finans dünyasının devleri, kraliyet üyeleri ve ünlü isimlerle bağlantıları bulunan Jeffrey Epstein’a dair uçuş kayıtlarını ve 'birçok ismi' bugün açıklamayı planlıyor.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Çarşamba günü Fox News'e verdiği röportajda Jeffrey Epstein davasına ilişkin bilgiyi paylaştı.

"Sanırım bugün... ofisim tarafından bazı Epstein belgelerinin yayımlandığını göreceksiniz." diyen Bondi, bakanlığının Epstein ile bağlantılı 250'den fazla mağdurun kişisel bilgilerini korumak için çalıştığını belirtti.

Bondi, "Birçok uçuş kaydı, birçok isim, birçok bilgi yayımlamayı planlıyorum." dedi.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi (EPA)ABD Adalet Bakanı Pam Bondi (EPA)

Geçtiğimiz Cuma günü Fox News'e verdiği bir başka röportajda, Adalet Bakanlığı'nın Epstein'ın müşterilerinin yer aldığı bir listeyi yayımlayıp yayımlamayacağı sorulduğunda, "Şu anda masamın üzerinde, incelemem için bekliyor. Bu, Başkan Trump'ın talimatıydı." yanıtını vermişti.

"ADASINDA KİMLER AĞIRLANDI?"

Epstein'ın mülkleriyle ilgili ortaya çıkacak yeni bilgilerin neleri kapsayacağı merak edilirken, Bakan Pam Bondi, belgelerde "diğer zanlı" olarak geçen kişinin ismini açıklamaktan kaçındı. Güvenlik kamerası görüntülerinin de dosyada olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

Jeffrey Epstein adasına doğru seyahat ederken (Arşiv)Jeffrey Epstein adasına doğru seyahat ederken (Arşiv)

Bondi, yaptığı açıklamada, "Bu benim için bir şöhret meselesi değil. Ancak onun uçaklarında kimlerin yolculuk yaptığını ve adasında kimleri ağırladığını öğrenmek isteyen çok fazla insan var." ifadelerini kullandı.

EPSTEIN'IN GİZEMLİ ÖLÜMÜ VE ŞÜPHELER

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York'taki Manhattan Metropolitan Hapishanesi'nde ölü bulunmuştu. Yetkililer olayın intihar olduğunu açıklasa da Epstein'ın ailesi ve bazı uzmanlar bu ihtimale şüpheyle yaklaştı.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

ÜNLÜ İSİMLERLE BAĞLANTILAR

Ocak ayında kamuoyuna sızan dava dosyaları, Epstein'ın birçok üst düzey isimle bağlantısını gözler önüne sermişti. Belgelerde Prens Andrew, eski ABD başkanları Bill Clinton ve Donald Trump, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson ve illüzyonist David Copperfield gibi dünyaca ünlü isimlerin adı geçiyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, karısı Melania Trump, Jeffrey Epstein ve sevgilisi (Arşiv) ABD Başkanı Donald Trump, karısı Melania Trump, Jeffrey Epstein ve sevgilisi (Arşiv)

YENİ BELGELER NEYİ ORTAYA ÇIKARACAK?

Bondi'nin duyurduğu yeni belgelerin, Epstein'ın karanlık ağıyla ilgili daha fazla detay içerip içermeyeceği büyük bir merak konusu. Kamuoyunun yakından takip ettiği bu gelişmeler, soruşturmanın seyrini değiştirebilir. Belgeler açıklandığında, Epstein'la bağlantılı skandalların daha da derinleşmesi ihtimali yüksek görünüyor.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

Pam Bondi, 4 Şubat'ta Senato tarafından Adalet Bakanı olarak onaylandı ve göreve başladı. Trump'ın Kasım ayındaki seçim zaferinin ardından atanan Bondi, Epstein dosyasına ilişkin belgelerin yayımlanması için Cumhuriyetçi milletvekillerinin baskısı altında bulunuyor.

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Epstein gizeminde geri sayım! Pedofili milyarderler bugün açıklanacak Epstein gizeminde geri sayım! Pedofili milyarderler bugün açıklanacak Epstein gizeminde geri sayım! Pedofili milyarderler bugün açıklanacak
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