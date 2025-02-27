Epstein gizeminde geri sayım! Pedofili milyarderler bugün açıklanacak

Jeffrey Epstein adasına doğru seyahat ederken (Arşiv)

Bondi, yaptığı açıklamada, "Bu benim için bir şöhret meselesi değil. Ancak onun uçaklarında kimlerin yolculuk yaptığını ve adasında kimleri ağırladığını öğrenmek isteyen çok fazla insan var." ifadelerini kullandı.

EPSTEIN'IN GİZEMLİ ÖLÜMÜ VE ŞÜPHELER

Reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein, 10 Ağustos 2019'da New York'taki Manhattan Metropolitan Hapishanesi'nde ölü bulunmuştu. Yetkililer olayın intihar olduğunu açıklasa da Epstein'ın ailesi ve bazı uzmanlar bu ihtimale şüpheyle yaklaştı.