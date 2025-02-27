Oscar ödüllü Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa ölü bulundu

Filmleri ve şovlarıyla ünlü dünyaca tanınmış aktör Gene Hackman, New Mexico’daki evinde eşi Betsy Arakawa ve köpeği ile birlikte ölü bulundu. Ünlü çiftin ölümün sebebi henüz resmi olarak açıklanmazken olayın bir intihar mı yoksa suikast mı olduğu gizemini koruyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 13:02 PAYLAŞ ABONE OL

Oscar ödüllü efsanevi oyuncu Gene Hackman (95) ve eşi, klasik piyanist Betsy Arakawa (63), New Mexico'nun Santa Fe bölgesindeki evlerinde ölü bulundu. TRAJİK SON! ŞERİFTEN AÇIKLAMA GELDİ Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza, 1991'den bu yana evli olan çiftin ve köpeklerinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Ancak yerel yetkililer, olayın cinayet şüphesi taşımadığını belirtti. ŞÜPHELİ DURUM YOK, DETAYLAR BELİRSİZ Yerel basına yansıyan haberlere göre, ölümlerine ilişkin herhangi bir şüpheli durum tespit edilmedi. Santa Fe New Mexican gazetesine göre, yetkililer ölüm nedenine dair bir açıklama yapmadı.

Foto: Arşiv SİNEMA TARİHİNİN EFSANELERİNDEN BİRİYDİ 60 yılı aşkın kariyerinde unutulmaz performanslara imza atan Gene Hackman, 1972'de The French Connection filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'nı kazandı. Unforgiven filmindeki performansıyla bir Akademi Ödülü daha aldı. ÖDÜLLERLE DOLU BİR KARİYER Hackman, iki BAFTA, dört Altın Küre, üç Ulusal Eleştirmenler Birliği Ödülü ve bir SAG Ödülü kazandı. Hollywood'daki etkileyici kariyerine Broadway sahnelerinden adım attı ve 60'ların sonunda Bonnie and Clyde filmiyle ilk Oscar adaylığını aldı.