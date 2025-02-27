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Oscar ödüllü Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa ölü bulundu

Filmleri ve şovlarıyla ünlü dünyaca tanınmış aktör Gene Hackman, New Mexico’daki evinde eşi Betsy Arakawa ve köpeği ile birlikte ölü bulundu. Ünlü çiftin ölümün sebebi henüz resmi olarak açıklanmazken olayın bir intihar mı yoksa suikast mı olduğu gizemini koruyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 27.02.2025 12:02 Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 13:02
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Oscar ödüllü Gene Hackman ve eşi Betsy Arakawa ölü bulundu

Oscar ödüllü efsanevi oyuncu Gene Hackman (95) ve eşi, klasik piyanist Betsy Arakawa (63), New Mexico'nun Santa Fe bölgesindeki evlerinde ölü bulundu.

TRAJİK SON! ŞERİFTEN AÇIKLAMA GELDİ

Santa Fe İlçe Şerifi Adan Mendoza, 1991'den bu yana evli olan çiftin ve köpeklerinin hayatını kaybettiğini doğruladı. Ancak yerel yetkililer, olayın cinayet şüphesi taşımadığını belirtti.

ŞÜPHELİ DURUM YOK, DETAYLAR BELİRSİZ

Yerel basına yansıyan haberlere göre, ölümlerine ilişkin herhangi bir şüpheli durum tespit edilmedi. Santa Fe New Mexican gazetesine göre, yetkililer ölüm nedenine dair bir açıklama yapmadı.

Foto: Arşiv Foto: Arşiv

SİNEMA TARİHİNİN EFSANELERİNDEN BİRİYDİ

60 yılı aşkın kariyerinde unutulmaz performanslara imza atan Gene Hackman, 1972'de The French Connection filmindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'nı kazandı. Unforgiven filmindeki performansıyla bir Akademi Ödülü daha aldı.

ÖDÜLLERLE DOLU BİR KARİYER

Hackman, iki BAFTA, dört Altın Küre, üç Ulusal Eleştirmenler Birliği Ödülü ve bir SAG Ödülü kazandı. Hollywood'daki etkileyici kariyerine Broadway sahnelerinden adım attı ve 60'ların sonunda Bonnie and Clyde filmiyle ilk Oscar adaylığını aldı.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

HAYATININ DÖNÜM NOKTALARI

1930 doğumlu Hackman, 16 yaşında yaşını büyük göstererek orduya katıldı. Dört yıl görev yaptıktan sonra oyunculuğa yöneldi ve Pasadena Playhouse'da Dustin Hoffman ile tanıştı. 1964'te Any Wednesday adlı Broadway oyunuyla dikkat çekti ve kısa süre sonra ilk filmi Lilith ile sinemaya adım attı.

Foto: ArşivFoto: Arşiv

BİR DÖNEM KAPANDI! SİNEMA DÜNYASI YASTA

Sinema tarihine adını altın harflerle yazdıran Gene Hackman'ın ölümü, hayranlarını ve sinema dünyasını yasa boğdu. Oyuncunun mirası, beyazperdedeki unutulmaz performanslarıyla yaşamaya devam edecek.

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