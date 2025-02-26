Rus ve ABD’li yetkililer yarın İstanbul’da toplanacak

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya ve ABD temsilcileri arasında büyükelçilik operasyonlarını görüşmek üzere 27 Şubat'ta İstanbul'da bir toplantı yapılacağını söyledi

• Rus üst düzey diplomat, Rusya'nın 'İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasının ötesine geçen ve sahada gerginlik yaratan eylemler yapmaya devam etmesinden derinden endişe duyduğunu' belirtti.

Lavrov, Rusya ve Katar'ın Filistin devletinin kurulmasına yönelik ilerlemeyi desteklediğini söyledi. Filistinlilerin devlet olmaktan ziyade bölgeye yeniden yerleştirilmesini bir 'saatli bomba' olarak nitelendirdi.

Ukrayna'da Avrupa birliklerinin konuşlandırılması olasılığını reddetti.

LAVROV'UN ANKARA ZİYARETİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna Savaşı'nın yıldönümünde 24 Şubat'ta Ankara'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u Beştepe'de ağırladı.

Lavrov, Bakan Fidan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada "ABD ile diyalog kanallarımız hep açık olması konusunda anlaştık. Büyükelçiliklerin çalışmalarını tekrar çalıştırmak için adım atacağız. Geçen hafta teknik düzeyde iki görüşme gerçekleştirildi, bu hafta kapsamlı görüşmeler yapılacak. ABD ile demokratik engellerle umarım karşılaşmayız." dedi.