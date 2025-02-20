Zelenskiy’den Trump’a kritik mesaj: Anlaşmaya hazırız | ABD’den Ukrayna’ya dikkat çeken hamle

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'un Kiev'de yapacağı basın toplantısının, ABD tarafının isteğiyle iptal edildiği bildirildi. Bu görüşme sonrası ise Zelenskiy'den ABD'ye dikkat çeken bir mesajı geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Sözcüsü Serhii Nikiforov, Kellogg ile Kiev'de düzenlenmesi planlanan basın toplantısına ilişkin açıklamada bulundu. Nikiforov, basın toplantısının, ABD tarafının isteğiyle iptal edildiğini duyurdu. Ukrayna basınına göre, Nikiforov, toplantıyla ilgili gazetecilere açıklama yaptı.

Amerikan tarafının talebi üzerine görüşmeye ilişkin basın mensuplarının sadece görüntü almasına izin verileceğini kaydeden Nikiforov, görüşme sonunda açıklama olmayacağını, soru ve cevap alınmayacağını belirtti.

ZELENSKİY ABD'YE "HAZIRIZ" DEDİ

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, "Ukrayna, ABD Başkanı (Donald Trump) ile yatırım ve güvenlik konusunda güçlü, gerçek anlamda faydalı bir anlaşmaya hazır." dedi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg'u Kiev'de kabul ettiğini belirtti.

"AMERİKAN GÜCÜNÜN HİSSEDİLMESİ ÖNEMLİ"

Görüşmede, cephedeki durumu, Ukraynalı esirlerin evlerine geri getirilmesini, ülkesinin ihtiyaç duyduğu etkili güvenlik garantileri gibi konuları ele aldıklarını aktaran Zelenskiy, "Amerikan gücünün hissedilmesi bizim ve tüm özgür dünya için önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

"7 GÜN 24 SAAT ÇALIŞMAYA HAZIRIZ"

Ukrayna'nın, savaşın "ilk saniyelerinden" itibaren barış arayışında olduğunu vurgulayan Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Ukrayna, ABD Başkanı (Donald Trump) ile yatırım ve güvenlik konusunda güçlü, gerçek anlamda faydalı bir anlaşmaya hazır. Sonuç almanın en hızlı ve yapıcı yolunu önerdik. Ekibimiz 7 gün 24 saat çalışmaya hazır."

Zelenskiy, desteklerinden dolayı ABD tarafına teşekkür etti.