Almanya’nın yeni Başbakanı Friedrich Merz! İşte Türkiye’ye bakışı

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MERZ: TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMELİYİZ

Almanya'da Türkçe yayın yapan Metropol FM'e konuşan Merz, Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etmişti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz Eylül ayında planlanan ancak gerçekleşmeyen görüşmesine değinen Merz, "Türkiye, Almanya için hem ekonomik hem de siyasi açıdan önemli bir ortak. NATO üyesi olarak Türkiye, bölgesel güvenlik açısından büyük bir rol oynuyor. Ancak şu an için Türkiye'nin AB üyeliğini ne Avrupa ne de Türkiye gerçekten istiyor gibi görünüyor. Bu, iş birliği yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Aksine, ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz." demişti.

SURİYE: TÜRKİYE İLE ÇOK DAHA GÜÇLÜ ÇALIŞMALIYIZ

Merz, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye ilişkin Alman RTL televizyon kanalına değerlendirmede bulunmuştu.

Rusya'nın "zayıfladığını" belirten Merz, "Çünkü Rusya, Suriye'yi ve oradaki rejimi koruyan bir güçtü. Ve Türkiye güçlendi. O (Türkiye) şimdi tüm Orta Doğu bölgesinde daha da büyük bir rol oynayacak." demişti.

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılması planlanan erken genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı olan Merz, "Bu yüzden bize, sadece biz Almanlara değil, Avrupalılara da iyi bir tavsiye şu olabilir: Bu bölgede siyasi olarak da barışı tesis etmek için şimdi Türkiye ile çok daha güçlü şekilde birlikte çalışmalıyız." ifadesini kullanmıştı.