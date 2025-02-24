Almanya'nın yeni Başbakanı Friedrich Merz! İşte Türkiye'ye bakışı
Almanya seçimlerinde zaferini ilan eden Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı Friedrich Merz, resmi olmayan sonuçlara göre Almanya'nın yeni şansölyesi olacak. Hükümette koalisyonu kuracak olan Başbakan Merz'in Türkiye'ye bakışı ise merak ediliyor. Merz, Alman siyasetinde ülkesindeki göçmen Türklerden oy alamazken Türkiye'nin AB üyeliğine soğuk bakan görüşleriyle biliniyor. İşte Merz'in Türkiye'ye bakışı...
Almanya'da 59,2 milyon seçmenin katıldığı erken genel seçimlerde oy verme işlemi yerel saatle 18.00'de sona erdi. Sandık çıkış anketlerine göre, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'in başbakan adayı olarak liderlik ettiği Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, yüzde 29 oranında oy aldı.
MERZ, BEKLENEN ZAFERİ ELDE ETTİ
CDU ve Bavyera'daki kardeş partisi CSU, ortak başbakan adayları Friedrich Merz ile yarışın başından itibaren öndeydi. Anketlerde yüzde 30 civarında bir oy oranı gösteren CDU/CSU, sandıktan en güclü parti olarak çıkmaya yakın görünüyordu. Muhafazakâr söylemleri ve sert göç politikaları nedeniyle eleştirilere maruz kalan Merz, buna rağmen seçim performansından ödün vermedi.
FRIEDRICH MERZ KİMDİR?
Alman siyasetçi ve hukukçu Friedrich Merz, 11 Kasım 1955'te Brilon'da doğdu. CDU'ya henüz öğrenciyken katılan Merz, 1989'da Avrupa Parlamentosu'na girerek siyasi kariyerine başladı. 1994'te Federal Meclis'e seçilen Merz, CDU/CSU meclis grup başkanı olarak 2000-2002 yıllarında muhalefet liderliği yaptı. 2009'da aktif siyaseti bırakmasının ardından 2018'de geri dönen Merz, 2021'de CDU'nun başkanı oldu ve 2024'te Almanya Başbakanlığı için aday gösterildi.
Merz, AB içinde Almanya'nın liderlik rolüne vurgu yaparken, Ukrayna'ya destek ve NATO'nun genişlemesi gibi konularda sert bir tutum benimsiyor. Kendi özel uçaklarıyla bilinen Merz, evli ve üç çocuk babası.
TÜRKIYE'NİN AB ÜYELİĞİNE MESAFELİ
Merz, Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğine mesafeli bir tutum sergiliyor. Metropol FM muhabiri Ferhad Poye'ye verdiği demeçte, CDU/CSU'nun şansölye adaydır olarak Ankara ziyaretini ertelemek zorunda kaldığını belirten Merz, "Türkiye, Almanya için hem ekonomik hem de siyasi olarak kritik bir ortak. NATO içinde bölgesel güvenlikte önemli bir rol oynuyor. Ancak şu an ne Avrupa ne de Türkiye tam üyelik konusunda ciddi bir talep içinde görünüyor." dedi.
SAVUNMA SANAYİDE İŞBİRLİĞİ
Öte yandan, geçtiğimiz hafta ARD'ye konuşan Merz,Türkiye ile güvenlik ve savunma alanında daha yakın iş birliği yapılmasını önerdi.
Türkiye'nin jeopolitik konumunu göz önünde bulundurarak, göçmen politikaları ve ticari ilişkilerde işlevsel bir ortaklık gerektiğini ifade etti. Ancak insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi konuların öncelikli gündem olmayacağını belirtti.
MERZ: TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNİ GÜÇLENDİRMELİYİZ
Almanya'da Türkçe yayın yapan Metropol FM'e konuşan Merz, Türkiye ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini ifade etmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile geçtiğimiz Eylül ayında planlanan ancak gerçekleşmeyen görüşmesine değinen Merz, "Türkiye, Almanya için hem ekonomik hem de siyasi açıdan önemli bir ortak. NATO üyesi olarak Türkiye, bölgesel güvenlik açısından büyük bir rol oynuyor. Ancak şu an için Türkiye'nin AB üyeliğini ne Avrupa ne de Türkiye gerçekten istiyor gibi görünüyor. Bu, iş birliği yapamayacağımız anlamına gelmiyor. Aksine, ilişkilerimizi daha da güçlendirmeliyiz." demişti.
SURİYE: TÜRKİYE İLE ÇOK DAHA GÜÇLÜ ÇALIŞMALIYIZ
Merz, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'ye ilişkin Alman RTL televizyon kanalına değerlendirmede bulunmuştu.
Rusya'nın "zayıfladığını" belirten Merz, "Çünkü Rusya, Suriye'yi ve oradaki rejimi koruyan bir güçtü. Ve Türkiye güçlendi. O (Türkiye) şimdi tüm Orta Doğu bölgesinde daha da büyük bir rol oynayacak." demişti.
Almanya'da 23 Şubat'ta yapılması planlanan erken genel seçimlerde Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin başbakan adayı olan Merz, "Bu yüzden bize, sadece biz Almanlara değil, Avrupalılara da iyi bir tavsiye şu olabilir: Bu bölgede siyasi olarak da barışı tesis etmek için şimdi Türkiye ile çok daha güçlü şekilde birlikte çalışmalıyız." ifadesini kullanmıştı.
Merz, bunun artık "Alman ve Avrupa siyasetinin bir görevi" olduğunu kaydetmişti.
ALMANYA-TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE YENİ DÖNEM
Merz'in başbakanlık koltuğuna oturması halinde, Türkiye ile ilişkilerde 'stratejik işbirliği' ön planda olacak.
Ticaret ve savunma alanlarında işbirliği devam ederken, AB üyelik süreci gibi konuların rafa kaldırılması bekleniyor.
Ancak, Türkiye'nin Karadeniz ve Orta Doğu'daki jeopolitik rolü nedeniyle Almanya'nın Ankara ile yakın diyalog içinde olmaya devam edeceği belirtildi. Özellikle göç, enerji ve güvenlik konularında 'pragmatik' bir yaklaşım izlenmesi öngörülüyor.
Merz'in Almanya'nın başına geçmesiyle, Türkiye ile ilişkilerde daha işlemci (transaksiyonel) ve karşılıklı çıkarlara dayalı bir dönem başlayabilir.
TÜRK SEÇMENLERİN ÇOĞUNLUĞU SPD'YE OY VERDİ
Alman TV kanalı MDR'nin çalışmasına göre, göçmen kökenliler arasında en yüksek genel seçmen potansiyeline sahip parti yüzde 76 ile SPD olurken, onu yüzde 71 ile CDU ve CSU, yüzde 57 ile Yeşiller ve yüzde 53 ile FDP takip ediyor. Özellikle Türkiye'den göç geçmişi olan kişiler, geleneksel olarak uzun süre SPD'ye oy verdiler.
Bunun bir nedeni de "siyasal sosyalleşme"ydi; çünkü şirketlerde misafir işçi olarak çalışan bu kişiler aynı zamanda sendikalara da üyeydiler.
Türklerden en az oy alan partinin ise göçmen karışı AfD olduğu bildiriliyor.
ALMANYA'DA DEĞİŞİM, AVRUPA'YI SARSABİLİR
Yeni kurulacak hükümet, Almanya'nın AB'deki rolünü yeniden şekillendirebilir. Savunma, ekonomi ve göç politikaları konusunda radikal kararlar alınması bekleniyor. Almanya'daki bu değişim, sadece ulusal siyaseti değil, tüm Avrupa'yı derinden etkileyebilir.
GÖÇ VE GÜVENLİK SEÇİMİN BELİRLEYİCİSİ OLDU
Seçim kampanyası boyunca en çok tartışılan konuların başında göç ve güvenlik yer aldı.
Seçim sürecinde Almanya'da yaşanan beş büyük saldırının özellikle üçünün göçmenler tarafından gerçekleştirildiği iddiaları, kamuoyunda tartışmalara neden oldu. Son olarak Berlin'deki Holokost Anıtı'nda bir turistin bıçaklanması, seçim atmosferini daha da gerginleştirdi. Polis, saldırganın Yahudileri hedef alan bir Suriyeli mülteci olduğunu açıkladı.
Aşırı sağın en büyük temsilcisi AfD, "remigrasyon" politikası ile tartışmalara neden oldu. Parti, suç işlemiş göçmenlerin toplu olarak sınır dışı edilmesini savundu. Ancak bu, Almanya'da göçmen karşıtı bir dalganın oluşmasına yol açarken, insan hakları savunucularından büyük tepki gördü.
Almanya, bu seçim sonrasında yeni bir döneme girerken, Merz'in alacağı kararlar hem iç politikada hem de Avrupa sahnesinde yankı bulacak.
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