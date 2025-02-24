24 Şubat 2025, Pazartesi
Haberler Dünya Haberleri New York-Yeni Delhi seferinde bomba paniği! Uçak acil iniş yaptı

New York-Yeni Delhi seferinde bomba paniği! Uçak acil iniş yaptı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.02.2025 01:17 Güncelleme: 24.02.2025 01:23
ABONE OL
New York-Yeni Delhi seferinde bomba paniği! Uçak acil iniş yaptı

Amerikan Havayolları'na ait New York-Yeni Delhi seferini yapan uçakta bomba paniği yaşandı. Pilotlar tarafından uçak İtalya'nın başkenti Roma'ya acil iniş yaptı. Yapılan incelemelerde uçakta herhangi bir tehdit unsuruna rastlanmadı.

New York-Yeni Delhi seferini yapan Amerikan Havayolları'na ait Boeing 787 Deamliner yolcu uçağında bomba paniği yaşandı. AA292 sayılı sefer Roma'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.

New York-Yeni Delhi seferini yapan uçak, 2 İtalyan savaş uçağı eşliğinde Roma'ya zorunlu iniş yaptı. (AA) New York-Yeni Delhi seferini yapan uçak, 2 İtalyan savaş uçağı eşliğinde Roma'ya zorunlu iniş yaptı. (AA)

2 SAVAŞ UÇAĞI EŞLİĞİNDE İNİŞ YAPTI

Seferini gerçekleştiren uçaktaki 285 yolcu, pilotlar tarafından yapılan "olası güvenlik durumu" nedeniyle büyük panik yaşadı. Uçak Hazar Denizi üzerinden İtalya hava sahasına girerek 2 İtalyan savaş uçağı eşliğinde Roma'ya zorunlu iniş yaptı. İnişin ardından uçakta inceleme başlatıldı.

UÇAK ERTESİ GÜN YAPILACAK

Rotasını değiştirerek İtalya'da iniş yapan uçağın incelemeleri ve yolcuların güvenlik araması tamamlandı. Yapılan incelemelerde Amerikan Havayolları "güvenlik sorunu tespit edilmediğini" açıkladı. Uçaktaki yolcular için bilgilendirme yapılırken New York-Yeni Delhi seferinin ertesi gün yapılacağı duyuruldu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
New York-Yeni Delhi seferinde bomba paniği! Uçak acil iniş yaptı New York-Yeni Delhi seferinde bomba paniği! Uçak acil iniş yaptı New York-Yeni Delhi seferinde bomba paniği! Uçak acil iniş yaptı
Günün Manşetleri GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör