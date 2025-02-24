New York-Yeni Delhi seferinde bomba paniği! Uçak acil iniş yaptı

New York-Yeni Delhi seferini yapan uçak, 2 İtalyan savaş uçağı eşliğinde Roma'ya zorunlu iniş yaptı. (AA)

2 SAVAŞ UÇAĞI EŞLİĞİNDE İNİŞ YAPTI

Seferini gerçekleştiren uçaktaki 285 yolcu, pilotlar tarafından yapılan "olası güvenlik durumu" nedeniyle büyük panik yaşadı. Uçak Hazar Denizi üzerinden İtalya hava sahasına girerek 2 İtalyan savaş uçağı eşliğinde Roma'ya zorunlu iniş yaptı. İnişin ardından uçakta inceleme başlatıldı.

UÇAK ERTESİ GÜN YAPILACAK

Rotasını değiştirerek İtalya'da iniş yapan uçağın incelemeleri ve yolcuların güvenlik araması tamamlandı. Yapılan incelemelerde Amerikan Havayolları "güvenlik sorunu tespit edilmediğini" açıkladı. Uçaktaki yolcular için bilgilendirme yapılırken New York-Yeni Delhi seferinin ertesi gün yapılacağı duyuruldu.