New York-Yeni Delhi seferinde bomba paniği! Uçak acil iniş yaptı
Amerikan Havayolları'na ait New York-Yeni Delhi seferini yapan uçakta bomba paniği yaşandı. Pilotlar tarafından uçak İtalya'nın başkenti Roma'ya acil iniş yaptı. Yapılan incelemelerde uçakta herhangi bir tehdit unsuruna rastlanmadı.
New York-Yeni Delhi seferini yapan Amerikan Havayolları'na ait Boeing 787 Deamliner yolcu uçağında bomba paniği yaşandı. AA292 sayılı sefer Roma'ya acil iniş yapmak zorunda kaldı.
2 SAVAŞ UÇAĞI EŞLİĞİNDE İNİŞ YAPTI
Seferini gerçekleştiren uçaktaki 285 yolcu, pilotlar tarafından yapılan "olası güvenlik durumu" nedeniyle büyük panik yaşadı. Uçak Hazar Denizi üzerinden İtalya hava sahasına girerek 2 İtalyan savaş uçağı eşliğinde Roma'ya zorunlu iniş yaptı. İnişin ardından uçakta inceleme başlatıldı.
UÇAK ERTESİ GÜN YAPILACAK
Rotasını değiştirerek İtalya'da iniş yapan uçağın incelemeleri ve yolcuların güvenlik araması tamamlandı. Yapılan incelemelerde Amerikan Havayolları "güvenlik sorunu tespit edilmediğini" açıkladı. Uçaktaki yolcular için bilgilendirme yapılırken New York-Yeni Delhi seferinin ertesi gün yapılacağı duyuruldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Aç kalmadan kilo verin: Sağlıklı ara öğün önerileri!
- 24 Şubat Pazartesi okul var mı, yok mu? İstanbul’da okullar tatil mi? Eğitime ara verilen iller
- Mehmet Umut Tuncer kimdir, kaç yaşında? Yeni MKYK üyesi Umut Tuncer evli mi, çocuğu var mı?
- Yeni MKYK üyesi Serap Yazıcı kimdir? Kaç yaşında, aslen nereli?
- Yeni MKYK üyesi Mesut Özil kimdir, aslen nereli? Evli mi, kaç yaşında?
- AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi nerede ve saat kaçta yapılacak? İşte konu başlıkları
- MSÜ soru ve cevap anahtarı kitapçıkları erişime açıldı! MSÜ cevap anahtarına nasıl bakılır?
- MSÜ sınavında kalem ve silgi dağıtılacak mı? Su, saat, piercing, kemer yasak mı? Yasaklı eşyalar listesi
- MSÜ ne zaman başlayacak, saat kaçta bitecek? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?
- Gördüğünüz rüyaları hatırlıyor musunuz? Rüyaları neden unutuyorsunuz? Bilim insanları açıkladı
- İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Şubat hangi illerde eğitime ara verildi?
- Zeka testi: Sadece bir dahi, bu dört kişi arasında kimin güvende olmadığını görüyor