Lübnan'da intikam yemini! Hizbullah'tan net mesaj: Gerektiğinde harekete geçmeye hazırız
Katil İsrail Lübnan'da ateşeks dinlemiyor. Lübnan'ın güneyindeki Bent Cebil bölgesinde, İsrail'le yaşanan son çatışmalarda hayatını kaybeden 32 Hizbullah mensubu için cenaze töreni düzenlendi. Hizbullah, mücadelesinin süreceğini ve gerektiğinde harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi.
Hizbullah Milletvekili Hasan Fadlallah cenaze töreninde yaptığı konuşmada, Hizbullah'ın mücadelesinin süreceğini ve gerektiğinde harekete geçmeye hazır olduklarını söyledi. Ayrıca, tüm dünya ülkelerine İsrail'in Lübnan topraklarından çıkması için baskı yapmaları gerektiğini vurguladı.
LÜBNAN, SINIR İSTİKRARI İÇİN İSRAİL'İN İŞGAL ETTİĞİ BÖLGELERDEN TAMAMEN ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ
Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Avn başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda ABD Senatörü Ronny Jackson ve ABD Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson'u kabul etti.
Görüşmede Avn, Lübnan-İsrail sınırında istikrarın sağlanabilmesi için "İsrail'in konuşlandığı 5 tepeden çekilmesi ve son savaşta alıkonulan Lübnanlıların geri dönmesi" gerektiğini ifade etti.
İSRAİL'İN LÜBNAN'IN GÜNEYİNDEN ÇEKİLME SÜRECİ
Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Ateşkes kapsamında İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tam olarak ele almadığını ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.
İsrail ordusunun çekildiği 11 bölgede 19 Şubat'ta Lübnan askerleri konuşlanırken, İsrail sınır hattındaki 5 noktada işgalin devam edeceği yönünde açıklama yaptı.
Birleşmiş Milletler (BM) ise İsrail'in Lübnan'dan çekilme sürecini geciktirdiğini açıklayarak, ateşkes anlaşması ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı gereği İsrail'in ülkenin güneyinden tamamen çekilmesi gerektiğini bildirdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gördüğünüz rüyaları hatırlıyor musunuz? Rüyaları neden unutuyorsunuz? Bilim insanları açıkladı
- İstanbul’da okullar tatil mi? 21 Şubat hangi illerde eğitime ara verildi?
- Zeka testi: Sadece bir dahi, bu dört kişi arasında kimin güvende olmadığını görüyor
- MEB EKYS giriş belgesi alma ekranı | MEB 2025 EKYS sınav giriş yerleri nereden öğrenilir?
- A101 20 Şubat Aldın Aldın kataloğu | Ramazan’a özel indirimler: Güllaç, hurma, yoğurt, şeker
- Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ertelenecek mi? GS-FB derbisi son durum ne, oynanacak mı?
- Emlak Konut Kredi Ödeme Tablosu | 0.99 faizli azalan konut kredisi hesaplama: 6 milyon TL taksit tutarı
- DİB MBSTS başvuru kılavuzu 2025 | ÖSYM DİB MBSTS başvurusu nereden, nasıl yapılır?
- iPhone 16e ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 (16e) özellikleri neler?
- Istvan Kovacs kimdir? GS-FB derbi hakemi olacağı iddia edilen Istvan Kovacs'ın yönetti maçlar neler?
- 2025 Kaymakamlık sınavı ne zaman? Sınav giriş belgeleri erişime açıldı
- Karlı havada uçuşlar yapılır mı? Uçak seferleri iptal olur mu, karlı havada uçak kalkar mı?