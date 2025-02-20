ABD Dışişleri Bakanlığı kaos tetikçisi yayınlara resti çekti! Tüm personelin abonelikleri iptal!
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan bildiri, çalışanlarının The Economist, New York Times, Bloomberg ve Reuters'a abone olmasını yasakladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilik, konsolosluk ve uluslararası örgüt temsilcilikleri de dahil olmak üzere kendi personelinin bazı medya ve dergilere aboneliklerini iptal eden bir bildiri yayınladı.
Yayınlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:
"TÜM ÜÇLÜ DİPLOMATİK MİSYON ÇALIŞANLARININ DİKKATİNE!
Bakanlık, kaynakların Bakan'ın en yüksek öncelikleriyle uyumlu olmasını sağlamak için harcamaların kapsamlı bir incelemsini yürütüyor. Bu çabanın bir parçası olarak, akademik veya profesyonel dergiler olmayan tüm görev dışı kritik medya aboneliklerine derhal son verilmiştir. Buna, haberler, yayınlar ve süreli yayınlar için basılı kopya ve elektronik abonelikler dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir.
Özellikle bu 6 şirketin medya abonelikleri derhal sonlandırılacak;
1. The Economist
2. New York Post
3. Politico
4. Bloomberg News Feed
5. Associated Press
6. Reuters"
THE ECONOMIST TÜRKİYE'YE DİL UZATMIŞTI
Küresel kaos tetikçisi İngiliz merkezli The Economist dergisi Türkiye'yi ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almıştı. Başkan Erdoğan aleyhine yalan ve iftiralarla dolu bir haber yapan dergi, 'Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor' başlıklı haberde yargının verdiği kararlara dil uzatmıştı.
Geçtiğimiz günlerde TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği)'ın genel kurulunda, Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras'ın skandal ifadelerinin ardından ifadeye çağrılmasına haberinde yer veren dergi, "Türkiye'de yeni bir baskı dalgası güçleniyor" ifadeleriyle Trürkiye'de yargıya ve Başkan Erdoğan'a dil uzatmıştı.