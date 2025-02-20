ABD Dışişleri Bakanlığı kaos tetikçisi yayınlara resti çekti! Tüm personelin abonelikleri iptal!

ABD Dışişleri Bakanlığı, büyükelçilik, konsolosluk ve uluslararası örgüt temsilcilikleri de dahil olmak üzere kendi personelinin bazı medya ve dergilere aboneliklerini iptal eden bir bildiri yayınladı.

Yayınlanan bildiride şu ifadeler yer aldı:

"TÜM ÜÇLÜ DİPLOMATİK MİSYON ÇALIŞANLARININ DİKKATİNE!

Bakanlık, kaynakların Bakan'ın en yüksek öncelikleriyle uyumlu olmasını sağlamak için harcamaların kapsamlı bir incelemsini yürütüyor. Bu çabanın bir parçası olarak, akademik veya profesyonel dergiler olmayan tüm görev dışı kritik medya aboneliklerine derhal son verilmiştir. Buna, haberler, yayınlar ve süreli yayınlar için basılı kopya ve elektronik abonelikler dahildir, ancak bunlarla sınırlı değildir.

Özellikle bu 6 şirketin medya abonelikleri derhal sonlandırılacak;