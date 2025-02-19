Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika İşleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev Tel Aviv'de Gazze kasabı Netanyahu ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, Azerbaycan'ın İsrail Başkonsolosluğu resmi hesabından duyırulurken, yapılan açıklamalarda şu ifadeler yer aldı:

"Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi Dış Politika İşleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından kabul edildi. Sayın Hacıyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in selamlarını Başbakan Netanyahu'ya iletti. Başbakan Netanyahu, selamlar için şükranlarını dile getirdi ve selamlarını Cumhurbaşkanı Aliyev'e iletmesini istedi. Görüşmede Azerbaycan ve İsrail arasındaki ikili işbirliği konuları ve bölgesel gelişmeler ele alındı."