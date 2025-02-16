Katliam yapacaklar! ABD’den İsrail’e tonluk bomba sevkiyatı: Ateşkes bozuluyor mu?

İsrail işgal güçleri ve Netayahu yönetimi, ateşkesi sık sık ihlal ederken İsrail basınında yer alan haberlere göre Tel Aviv'in uzun süredir beklediği bombalar İsrail'e ulaştı. Çok sayıda askeri mühimmat taşıyan ABD gemisi dün gece Aşdod Limanı'na geldi. Askeri mühimmatlar burada kamyonlara yüklenerek İsrail Hava üslerine götürüldü.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz bombaların gelişinin İsrail ile ABD arasındaki güçlü ittifakın bir başka kanıtı olduğunu öne sürdü ve "Bu gece İsrail'e ulaşan mühimmat sevkiyatı Hava Kuvvetleri ve Ordu için çok değerli bir anlam taşıyor." dedi.

İsrail'in aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ise "Hamas ile imzalanan ateşkesi sürdürmek tarihi bir hata olacak." açıklamasında bulundu.

"ÇOK BÜYÜK HASAR VEREBİLECEK GÜÇTE..."

General Dynamics Ordnance and Tactical Systems şirketi tarafından ABD Savunma Bakanlığı için üretilen serbest düşümlü MK-84 bombası, yaklaşık 1 ton ağırlığında ve 3,83 metre uzunluğunda.

Vietnam Savaşı sırasında geliştirilen, büyük boyutu ve içerdiği patlayıcıyla bina bloklarını yıkabilecek, çok büyük hasar verebilecek güçteki MK-84 bombası, yüzlerce metre ötedeki hedefi yok etme kapasitesine sahip olmasıyla biliniyor.