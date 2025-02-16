Rubio ve Netanyahu’dan ortak açıklama: İran’ı bitireceğiz! Flaş Suriye açıklaması: Düşmanlarımız yanılıyor

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"Geçmişin aynı eski yorgun fikirleri değil," diye devam etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir şey, açıkçası taslağını çizmek için cesaret ve vizyon gerektiren bir şey. Birçok kişiyi şaşırtmış ve şok etmiş olabilir, ancak devam edemeyecek olan şey aynı döngünün tekrar tekrar tekrarlanması ve tam olarak aynı yerde sonlanmasıdır."

RUBIO BİBİ'YLE AYNI RÜYAYI GÖRMEK İSTEDİ: HAMAS'IN ORTADAN KALDIRILMASI GEREK

Rubio, Trump'ın "Hamas'ın bir hükümet ya da askeri güç olarak varlığını sürdüremeyeceğini çok net bir şekilde ortaya koyduğunu ve Hamas yönetebilen, idare edebilen ya da şiddet kullanarak tehdit edebilen bir güç olarak varlığını sürdürdüğü sürece barışın imkansız hale geleceğini" söylediğini aktardı.