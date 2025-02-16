Rubio ve Netanyahu'dan ortak açıklama: İran'ı bitireceğiz! Flaş Suriye açıklaması: Düşmanlarımız yanılıyor
İlk yurt dışı ziyaretinin İsrail'e yapan ABD Dışişleri bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi. Açıklamalarda bulunan ikili, İran'a tehditler savurdu, Hamas'ı yok edeceklerini öne sürdü. Rubio ve Netanyahu, Suriye ve Lübnan'daki meseleleri değerlendirdi.
Gazze kasabı Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kudüs'te gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından açıklama yaptı.
Netanyahu, Rubio'ya ortak basın açıklamasının başında garip bir şekilde tek kollu sarıldıktan sonra, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İsrail'in Beyaz Saray'da sahip olduğu en büyük dost" olduğunu söyledi.
Netanyahu, Trump'ın "Gazze'ye yönelik cesur vizyonunu, Gazze'nin geleceğine ilişkin görüşlerini ve bu geleceğin gerçeğe dönüşmesi için nasıl birlikte çalışabileceklerini" görüştüklerini ifade etti.
"CEHENNEMİN KAPILARINI AÇACAĞIZ"
Netanyahu, Trump ile Gazze konusunda "tam bir iş birliği ve koordinasyon içinde çalıştıklarını" belirtti.
"Ortak bir stratejimiz var ve bu stratejinin ayrıntılarını kamuoyuyla her zaman paylaşamıyoruz," diyen Bibi, "Cehennemin kapıları ne zaman açılacaksa o zaman açılacak, eğer rehinelerimizin hepsi serbest bırakılmazsa, sonuncusu serbest bırakılıncaya kadar beklemeyeceğiz, muhakkak açılacak." ifadelerini kullandı.
TRUMP'IN SKANDAL GAZZE'Yİ SÜRGÜN PLANI
Rubio, Trump'ın açıkça belirttiği ilk konunun "rehinelerin eve dönmeleri ve serbest bırakılmaları gerektiği" olduğunu söyledi:
"Rehinelerin hepsi serbest bırakılmalı. İsteklerine bağlı değil. Zorundalar."
Rubio, Trump'ın Filistinlileri Gazze'den tehcir edip ABD'nin Şeridi ele geçirmesi fikrine atıfta bulunarak, "Başkan, Gazze'nin geleceği konusunda da oldukça cesur görüşlere sahip." dedi.
"Geçmişin aynı eski yorgun fikirleri değil," diye devam etti ve sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yeni bir şey, açıkçası taslağını çizmek için cesaret ve vizyon gerektiren bir şey. Birçok kişiyi şaşırtmış ve şok etmiş olabilir, ancak devam edemeyecek olan şey aynı döngünün tekrar tekrar tekrarlanması ve tam olarak aynı yerde sonlanmasıdır."
RUBIO BİBİ'YLE AYNI RÜYAYI GÖRMEK İSTEDİ: HAMAS'IN ORTADAN KALDIRILMASI GEREK
Rubio, Trump'ın "Hamas'ın bir hükümet ya da askeri güç olarak varlığını sürdüremeyeceğini çok net bir şekilde ortaya koyduğunu ve Hamas yönetebilen, idare edebilen ya da şiddet kullanarak tehdit edebilen bir güç olarak varlığını sürdürdüğü sürece barışın imkansız hale geleceğini" söylediğini aktardı.
Rubio, "Hamas'ın ortadan kaldırılması gerekiyor." dedi.
BİBİ 1 BUÇUK YILIN ARDINDAN AYNI VAADİ KOŞTU: HAMAS'I DEVİRECEĞİZ
Netanyahu, İsrail'in Hamas'ı devirmek, tüm rehineleri geri getirmek ve Gazze'nin gelecekte İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak gibi savaş hedeflerine ulaşacağını 1 buçuk yıldır sürdürdüğü soykırımın arından yeniden vadetti ve Amerika'nın "kesin desteğinin" İsrail'in bu hedeflere daha hızlı ulaşmasına yardımcı olacağını sözlerine ekledi.
"İRAN'IN İŞİNİ BİTİRECEĞİZ"
"Konuştuğumuz hiçbir mesele İran'dan daha önemli değil." diyen Netanyahu, "İsrail ve Amerika, İran tehdidine karşı omuz omuza duruyor. Ayetullahların nükleer silah sahibi olmasına izin verilmemesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Ayrıca İran'ın bölgedeki saldırganlığının geri püskürtülmesi gerektiği konusunda da hemfikirdik." açıklamasında bulundu.
Netanyahu, Trump'ın desteğiyle "İşlerini bitirebiliriz ve bitireceğiz." dedi.
"DÜŞMANLARIMIZ SURİYE KONUSUNDA YANILIYOR"
İkili ayrıca Suriye'deki Esad rejiminin çöküşünü de görüştü. Netanyahu, İsrail'in Hizbullah'ı zayıflatarak bu çöküşün büyük ölçüde kendi başarıları olduğunu savundu ve şöyle devam etti:
"İsrail'e yönelik saldırılar için Suriye'de herhangi bir güç tarafından kurulacak üsse izin vermeyiz. İzin vereceğimizi düşünen büyük bir yanılgı içindedir. İsrail, güneybatı Suriye'de herhangi bir tehdidin ortaya çıkmasını engellemek için harekete geçecektir."
Rubio ise Suriye konusunda "Bir istikrarsızlaştırıcı gücün yerine başka bir gücün geçmesi olumlu bir gelişme değil. Ve bu çok dikkatli bir şekilde izleyeceğimiz bir süreç." açıklamasında bulundu.
"LÜBNAN KONUSUNDA ATEŞKESE BAĞLIYIZ"
Ayrıca Lübnan'ı da görüştüklerini kaydeden Netanyahu, "İsrail, Kasım ayında ulaştığımız ateşkese ve anlaşılan konularda taahhütlere bağlıdır ve Lübnan hükümetinin de aynı şekilde bağlı kalmasını beklemektedir. Ancak Hizbullah silahsızlandırılmalıdır ve İsrail, bu işi Lübnan ordusunun yapmasını tercih eder, ancak İsrail gerektiğinde bunu yapmak zorunda kalacaktır." dedi.
Rubio, İsrail ve ABD'nin hedeflerinin aynı ve örtüştüğünü söyledi:
"Hizbullah'la mücadele edip onu silahsızlandırabilecek güçlü bir Lübnan devleti. Tüm bu zorlukların ortak teması İran'dır. Bölgedeki en büyük istikrarsızlık gücüdür. İran her terörist grubun, her şiddet eyleminin arkasındadır."
"HEPSİNİN ARKASINDAKİ ORTAK İRAN"
Rubio, Gazze, Batı Şeria, Lübnan, Suriye ve Irak'taki şiddetin "hepsinin arkasında ortak bir tema var: İran. Ve bu ele alınmalı. Başkan Trump nükleer bir İran'ın asla olamayacağını söylüyor ve bu konuda da çok net davranıyor." dedi.
Orta Doğu'daki sorunların ortak noktasının İran olduğunu ileri süren Rubio, İran derken "rejimi" kastettiğini, bu rejimi İran halkının da desteklemediğini ve "İran halkının rejimin kurbanı olduğunu" savundu.
Lübnan, Suriye ve Irak başta olmak üzere bölgedeki sorunlara İran'ın sebep olduğunu iddia eden Rubio, "İran asla nükleer silahlara sahip olamaz. Nükleer silaha sahip bir İran, baskıdan muaf olur." ifadelerini kullandı.
RUBIO'DAN KATİLE SKANDAL SÖZLER: ORTA DOĞU'DA DAHA FAZLA İSRAİL OLSAYDI...
Rubio, "Karşılaştığınız, ve karşılaşmaya devam ettiğiniz her şeye karşı olağanüstü bir sevgi ve saygı duyuyoruz. Bu olanlar olağanüstü bir cesaret hikayesi." ifadelerine yer verdi ve 150 bin Filistinlinin İsrail işgal güçlerince katledildiğini görmezden gelerek sözlerini şöyle bitirdi:
"İsrail, dünyaya çoğulcu bir toplum, serbest girişimcilik ve demokrasi konusunda örnek teşkil ediyor. Orta Doğu'da daha fazla İsrail olsaydı, çok daha güvenli bir bölge olurdu."
RUBIO MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞTÜ: MASADA BÜYÜKELÇİLİKLERİN KUDÜS'E TAŞINMASI
İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gelen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio bir araya geldi.
İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Saar ile Rubio'nun çeşitli konuları ele aldıkları bir ikili görüşme gerçekleştirdikleri belirtildi.
Açıklamaya göre, "İbrahim Anlaşmaları" ülkeleriyle ilişkilerin güçlendirilmesi ve sağlamlaştırılmasının ele alındığı görüşmede, "büyükelçiliklerinin Kudüs'e taşınmasının" masaya yatırıldığı kaydedildi.
AYNI BORUYU ÖTTÜRDÜLER ANTİSEMİTİZMLE MÜCADELE
İsrail'e karşı hukuki bir savaş yürütüldüğü iddia edilen açıklamada, görüşmede bu konunun ve "İsrail'in kendini savunma hakkı" ile "antisemitizmle (Yahudi karşıtlığı) mücadele"nin konuşulduğu bildirildi.
Açıklamada, İsrail ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin ve ekonomik bağların geliştirilmesinin görüşüldüğü ve İsrail Dışişleri Bakanı Saar'ın ABD'nin başkenti Washington'a yapacağı ziyaretin tarihi konusunda mutabık kalındığı aktarıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- NASA uyardı: 2032'de o ülkelere çarpabilir! Atom bombasından 500 kat güçlü
- iPhone SE 4 ne zaman, hangi tarihte tanıtılacak? iPhone SE 4 Türkiye'de fiyatı ne kadar olacak?
- AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman, hangi günler? Açık Öğretim Lisesi sınav tarihleri 2025
- Ufka Yolculuk sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ufka Yolculuk sınavı cevap anahtarı yayımlandı mı?
- Bu test zorluklarla nasıl baş ettiğinizi ortaya çıkarıyor! Yumurtaları nasıl sıralardınız?
- YÖKDİL A-B-C-D kitapçığı 2025 | YÖKDİL soru ve cevapları ne zaman açıklanacak? ÖSYM sonuç tarihi
- Domuz gribi (influenza) belirtileri neler, tehlikeli mi? İnfluenza A-B-C-D nedir, kaç gün sürer?
- Kabine değişiklik olacak mı, son durum ne? 2025 Bakanlar değişecek mi?
- Fenerbahçe-Kasımpaşa maçı ne zaman? FB maçı saat kaçta, hangi kanalda?
- Bağdat caddesi kapalı mı? 16 Şubat Küçükyalı, Bostancı, Kadıköy hangi yollar kapalı, saat kaçta açılacak?
- SSK, Bağ-Kur, 4C’liye Yeni Hesap Geldi! En düşük maaşa ek 25.000 TL ödeme: 14.469, 15.850, 18.500 TL alana…
- YÖKDİL saat kaçta başlayıp, bitecek? 2025 YÖKDİL/1 sınavı kaç soru, kaç dakika?